FedEx prévoit un bénéfice ajusté pour le trimestre des fêtes de fin d'année supérieur aux prévisions de Wall Street et fixe des objectifs pour l'exercice 2029
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

La société de livraison mondiale FedEx a déclaré jeudi que les bénéfices ajustés pour le trimestre en cours dépasseraient les estimations moyennes de Wall Street et a fixé des objectifs de croissance jusqu'à la fin de son exercice fiscal en mai 2029. Les bénéfices du troisième trimestre, qui se termine le 28 février, dépasseront les prévisions du consensus des analystes, a déclaré FedEx avant sa journée annuelle des investisseurs à Memphis, où se trouve son siège social. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 3,99 dollars par action mercredi, selon les données compilées par LSEG.

FedEx a également fixé des objectifs financiers pour l'exercice 2029, notamment un chiffre d'affaires consolidé de 98 milliards de dollars, un bénéfice d'exploitation de 8 milliards de dollars et une marge d'exploitation de 8 %.

Pour l'exercice 2025, FedEx a annoncé un chiffre d'affaires de 87,9 milliards de dollars, un résultat d'exploitation ajusté de 6,12 milliards de dollars et une marge d'exploitation ajustée de 7 %.

