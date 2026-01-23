FedEx prévoit de supprimer jusqu'à 500 postes en France
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:25
Dans un communiqué, le géant américain de la logistique et de la messagerie indique avoir présenté aujourd'hui un programme stratégique destiné à rationaliser ses activités en France, via notamment une restructuration de son réseau, en vue de faire face à une intensification de la concurrence et à des fortes pressions sur les prix secteur sur le marché du transport de colis et du fret express.
Avec la réorientation de son offre de services vers la livraison internationale, au départ et à destination de la France, l'entreprise envisage de redimensionner son maillage territorial, qui passerait de 103 à 86 stations, avec pour effet la suppression de jusqu'à 500 postes.
FedEx précise néanmoins qu'un total de 800 collaborateurs pourraient également être susceptibles de se trouver impactés par des modifications de leurs contrats de travail, impliquant soit un changement de lieu ou d'horaires de travail.
Parallèlement, cette feuille de route prévoit un investissement de 78 millions d'euros consacré à la modernisation de ses sites et de ses infrastructures en France, ainsi qu'au déploiement de nouvelles technologies, un projet qui devrait lui s'accompagner de la création potentielle de plus de 770 nouveaux postes, à temps plein ou partiel.
Valeurs associées
|309,650 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Première ministre danoise Mette Frederiksen arrive à la maison Hans Egede à Nuuk. La dirigeante danoise est reçue par le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, alors que Donald Trump semble revenir sur ses menaces de s'emparer de l'île arctique ... Lire la suite
-
Le vice-président américain JD Vance, en visite à Minneapolis où se tiennent des manifestations quotidiennes contre les arrestations menées par la police fédérale de l'immigration, déclare que "nous pourrons vraiment faire baisser la température" si la police de ... Lire la suite
-
par Manoj Kumar et Shivangi Acharya L'Inde et l'Union européenne (UE) vont annoncer mardi prochain la conclusion de leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange, ont déclaré des sources indiennes et européennes. L'accord pourrait être annoncé après la ... Lire la suite
-
par Sybille de La Hamaide et Alexander Marrow Des investigations sont en cours à la suite de deux signalements de décès de nourrissons ayant consommé des laits infantiles qui ont fait l'objet de rappels ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministère français de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer