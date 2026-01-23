 Aller au contenu principal
FedEx prévoit de supprimer jusqu'à 500 postes en France
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:25

FedEx a annoncé vendredi prévoir la suppression de jusqu'à 500 postes au sein de ses opérations françaises dans le cadre d'un vaste plan de transformation visant à renforcer durablement sa compétitivité dans l'Hexagone.

Dans un communiqué, le géant américain de la logistique et de la messagerie indique avoir présenté aujourd'hui un programme stratégique destiné à rationaliser ses activités en France, via notamment une restructuration de son réseau, en vue de faire face à une intensification de la concurrence et à des fortes pressions sur les prix secteur sur le marché du transport de colis et du fret express.

Avec la réorientation de son offre de services vers la livraison internationale, au départ et à destination de la France, l'entreprise envisage de redimensionner son maillage territorial, qui passerait de 103 à 86 stations, avec pour effet la suppression de jusqu'à 500 postes.

FedEx précise néanmoins qu'un total de 800 collaborateurs pourraient également être susceptibles de se trouver impactés par des modifications de leurs contrats de travail, impliquant soit un changement de lieu ou d'horaires de travail.

Parallèlement, cette feuille de route prévoit un investissement de 78 millions d'euros consacré à la modernisation de ses sites et de ses infrastructures en France, ainsi qu'au déploiement de nouvelles technologies, un projet qui devrait lui s'accompagner de la création potentielle de plus de 770 nouveaux postes, à temps plein ou partiel.

