FedEx lance FedEx Life Sciences une entité dédiée au secteur de la santé

FedEx a annoncé le lancement de FedEx Life Sciences, une entité dédiée pour soutenir le transport, de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits biologiques, d'échantillons pour essais cliniques et d'autres expéditions critiques du secteur de la santé.

Qu'il s'agisse de thérapies sensibles à la température, de matériel pour essais cliniques, de dispositifs médicaux ou d'expéditions vitales pour les patients, les chaînes d'approvisionnement du secteur de la santé exigent désormais un soutien spécialisé sur des marchés hautement réglementés.

FedEx Life Sciences associe la puissance du réseau mondial de FedEx à une équipe dédiée au secteur de la santé et à des capacités de suivi avancées.

Dans le cadre de ce lancement, Nick Gennari se consacrera exclusivement à ce segment en tant que président de la division Santé et Sciences de la vie.

Entré chez FedEx en 1992, Nick Gennari a passé une grande partie de sa carrière - riche de plus de 30 ans d'expérience - à piloter des solutions stratégiques de vente et de chaîne d'approvisionnement pour des clients mondiaux des secteurs de la santé, de l'aérospatiale et de la haute technologie, avant de prendre la direction du pôle santé en 2024.

" Le transport d'expéditions vitales pour la santé ne se limite pas à une logistique standard. Il repose sur un réseau intelligent et hautement spécialisé, conçu pour répondre aux besoins critiques des patients ", a déclaré Brie Carere, vice-présidente exécutive et directrice commerciale de FedEx.