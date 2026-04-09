Fedex Freight présente ses objectifs, en amont de son indépendance en juin

La société américaine FedEx Freight, qui rassemble les activités de fret du groupe de livraison de plis et de colis FedEx, a dévoilé mercredi ses perspectives pour 2026 en amont de la scission des deux entreprises prévue début juin.

( Belga / BRUNO FAHY )

Lors d'une matinée de présentations de l'entreprise à des investisseurs à New York, les dirigeants de FedEx Freight ont indiqué anticiper à moyen terme une croissance annuelle moyenne de 4% à 6% de son chiffre d'affaires (8,7 milliards attendus en 2026) et de 10% à 12% de son bénéfice opérationnel à données comparables (environ 1,1 milliard en 2026).

La marge opérationnelle hors éléments exceptionnels devrait être d'environ 12% cette année.

Ils prévoient aussi, entre autres, de dégager un flux annuel de liquidités supérieur à environ un milliard de dollars, selon les documents rendus publics.

En 2026, le bénéfice opérationnel est attendu autour de 600 millions de dollars et le coût de la scission devrait tourner autour de 500 millions de dollars.

FedEx a annoncé en juin 2024 que son conseil d'administration avait lancé une revue stratégique de cette division, qui offre le transport pour des chargements inférieurs à l'équivalent d'un camion plein (less than truckload, LTL).

FedEx Freight présentait alors des marges nettement supérieures à celles des autres activités du groupe mais avait vu son chiffre d'affaires se contracter en 2024, à 9 milliards de dollars.

Sa maison mère avait aussi annoncé en juin la fermeture de sept sites de FedEx Freight pour mieux ajuster ses capacités à la demande.

Quelques mois plus tard, le 19 décembre, le géant de la logistique a fait part de sa décision de loger cette activité dans une société indépendante et cotée dans les 18 mois suivants.

La séparation a finalement été fixée au 1er juin. Les dirigeants ont assuré que tout se passait comme prévu pour respecter ce calendrier.

Fedex Freight, qui emploie plus de 40.000 personnes en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique) et opère 30.000 véhicules, "est bien positionnée pour une croissance rentable grâce à davantage de focalisation, à une allocation disciplinée des capitaux et à des investissements ciblés", a commenté Brad Martin, vice-président du conseil d'administration de FedEx et futur président de celui de FedEx Freight, cité dans un communiqué.

Vers 18H30 GMT, l'action FedEx progressait de 4,28% à la Bourse de New York.