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FedEx Freight bondit alors que ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre dépassent les estimations
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 15:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action FedEx Freight FDXF.N progresse d'environ 12 % à 123 dollars en début de séance

** La société a annoncé jeudi des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, invoquant une amélioration des volumes

** Elle prévoit un bénéfice ajusté au quatrième trimestre compris entre 65 et 75 cents par action, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 53 cents – données compilées par LSEG

** La plus grande entreprise américaine de transport en groupage a affiché un bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action pour le trimestre clos en septembre, dépassant les prévisions des analystes qui s’élevaient à 1,36 dollar

** Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 8 % pour atteindre 2,44 milliards de dollars, contre des estimations de 2,37 milliards de dollars

** “Nous continuons de tabler sur un effet de levier opérationnel positif (le retour à la croissance des volumes), les optimisations du réseau et la disparition progressive des coûts liés à la scission pour stimuler la progression de la rentabilité dans les années à venir”, note Matthew Young, analyste chez Morningstar

** En tenant compte de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 18 % depuis le début de l'année

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