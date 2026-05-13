FedEx fixe un ratio d'échange d'une pour deux actions pour la scission de sa division fret

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FedEx FDX.N a annoncé mercredi qu'elle attribuerait à ses actionnaires une action de la division de transport routier qu'elle cède pour chaque tranche de deux actions qu'ils détiennent dans la société de livraison de colis.

Cette division, FedEx Freight, sera cotée en tant que société indépendante à la Bourse de New York le 1er juin sous le symbole "FDXF".

FedEx Freight, le plus grand prestataire de services de transport de lots partiels aux États-Unis, fait son entrée en bourse à un moment où les entreprises constatent une amélioration des tarifs de transport de lots complets , alors que les autorités fédérales restreignent considérablement l'octroi de permis de conduire commerciaux aux non-citoyens.

Cependant, la plupart des dirigeants du secteur du transport routier ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore constaté d'amélioration significative de la demande.

FedEx Freight a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait une marge d'exploitation de 12 % en 2026, sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 8,7 milliards de dollars et un résultat d'exploitation ajusté de 1,1 milliard de dollars.

À moyen terme, la croissance moyenne du chiffre d'affaires devrait se situer entre 4 % et 6 % et le bénéfice de base devrait augmenter de 10 % à 12 % par an, a déclaré le mois dernier Marshall Witt, directeur financier de FedEx Freight .

FedEx Freight est en concurrence avec des entreprises telles que XPO XPO.N , Saia SAIA.O et Old Dominion Freight Line

ODFL.O .

Les analystes ont accueilli favorablement la décision de FedEx de scinder sa division de transport routier de marchandises, annoncée fin 2024, estimant que les actifs deFedEx Freight n'étaient pas pleinement valorisés au sein du géant de la livraison de colis.

Dans le cadre de cette scission, FedEx Freight versera un dividende d'environ 4,1 milliards de dollars à sa société mère FedEx avant sa séparation le 1er juin.