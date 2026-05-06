FedEx et ServiceNow renforcent leur partenariat avec l'utilisation de l'IA
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 12:47
Cette solution intègre FedEx Dataworks directement dans les parcours Source-to-Pay (S2P) de ServiceNow afin d'améliorer la visibilité logistique, la gestion des exceptions et l'expérience client.
L'objectif est de permettre aux entreprises d'automatiser les flux de travail grâce à des données logistiques quasi en temps réel, notamment les retards d'expédition issus du réseau FedEx.
Les équipes achats pourront ainsi accéder à des informations opérationnelles directement dans leur environnement ServiceNow, sans changer de système.
Raj Subramaniam, directeur général de FedEx, a indiqué que cette collaboration vise à " améliorer les flux de travail des clients et rendre les chaînes d'approvisionnement plus intelligentes pour tous ".
Valeurs associées
|362,590 USD
|NYSE
|+1,35%
A lire aussi
-
La guerre au Moyen-Orient et les menaces sur le détroit d’Ormuz alimentent les craintes d’un choc énergétique mondial. Face à une inflation relancée par la hausse des prix du pétrole et à un ralentissement économique potentiel, les banques centrales se retrouvent ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes sont également bien orientées à la mi-séance sur fond d'optimisme quant à l'évolution du conflit au Moyen-Orient, une source pakistanaise ayant rapporté que Washington et ... Lire la suite
-
Kraft Heinz a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le groupe citant une amélioration de la demande sur le marché américain, qui laisse entrevoir les premiers résultats de la stratégie mise en place par le ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Disney, Marriott, Apollo, Uber, Kraft Heinz, CVS Health, précisions sur Tesla, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer