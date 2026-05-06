 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FedEx et ServiceNow renforcent leur partenariat avec l'utilisation de l'IA
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 12:47

FedEx annonce que sa collaboration stratégique avec ServiceNow s'élargit avec le lancement d'une nouvelle solution de chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA.

Cette solution intègre FedEx Dataworks directement dans les parcours Source-to-Pay (S2P) de ServiceNow afin d'améliorer la visibilité logistique, la gestion des exceptions et l'expérience client.

L'objectif est de permettre aux entreprises d'automatiser les flux de travail grâce à des données logistiques quasi en temps réel, notamment les retards d'expédition issus du réseau FedEx.

Les équipes achats pourront ainsi accéder à des informations opérationnelles directement dans leur environnement ServiceNow, sans changer de système.

Raj Subramaniam, directeur général de FedEx, a indiqué que cette collaboration vise à " améliorer les flux de travail des clients et rendre les chaînes d'approvisionnement plus intelligentes pour tous ".

Valeurs associées

FEDEX
362,590 USD NYSE +1,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guerre au Moyen-Orient : BCE et Fed vont-elles commettre une grave erreur ?
    Guerre au Moyen-Orient : BCE et Fed vont-elles commettre une grave erreur ?
    information fournie par Ecorama 06.05.2026 14:10 

    La guerre au Moyen-Orient et les menaces sur le détroit d’Ormuz alimentent les craintes d’un choc énergétique mondial. Face à une inflation relancée par la hausse des prix du pétrole et à un ralentissement économique potentiel, les banques centrales se retrouvent ... Lire la suite

  • Une personne attend sur le quai du métro de Wall Street dans le quartier financier de Manhattan, à New York
    Wall Street vue en hausse, l'Europe nettement dans le vert, optimisme au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 06.05.2026 14:06 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes sont également bien orientées à la mi-séance sur fond d'optimisme ‌quant à l'évolution du conflit au Moyen-Orient, une source pakistanaise ayant rapporté que Washington et ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités dans le domaine de l'épicerie et des sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz: Le CA dépasse les attentes au T1, perspectives maintenues
    information fournie par Reuters 06.05.2026 14:05 

    Kraft ‌Heinz a fait état mercredi d'un ​chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre, le groupe citant une ​amélioration de la demande sur le marché ​américain, qui laisse ⁠entrevoir les premiers résultats de ‌la stratégie mise en place par le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 06.05.2026 13:58 

    (Actualisé avec Disney, Marriott, Apollo, Uber, Kraft Heinz, CVS Health, précisions sur Tesla, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank