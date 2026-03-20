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FedEx bondit, les investisseurs saluant la résistance de la demande alors que les risques mondiaux se profilent à l'horizon
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des actions) par Rashika Singh et Abhinav Parmar

Les actions de FedEx FDX.N ont bondi d'environ 7% dans les échanges matinaux de vendredi, après que le géant de la livraison de colis ait relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et signalé une demande de transport stable en dépit des tensions géopolitiques et de la hausse des coûts du carburant.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné une hausse des tarifs du fret aérien et un réacheminement des vols, FedEx, considéré comme un indicateur du commerce mondial, a déclaré que la demande au cours des deux premières semaines de mars correspondait aux attentes d'une poursuite des tendances du troisième trimestre.

La hausse des prix du pétrole pourrait encore se répercuter sur les coûts d'expédition dans les semaines à venir. FedEx a déclaré que ses mécanismes de rachat de carburant continuaient d'absorber la majeure partie de l'impact.

"La hausse des prix du pétrole peut en fait aider FDX en ce qui concerne les surcharges de carburant", a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore ISI.

Toutefois, la hausse des coûts d'expédition pourrait inciter les clients à délaisser les services Express haut de gamme au profit d'options de livraison plus économiques.

FedEx, qui exploite la plus grande flotte aérienne de fret au monde en nombre d'appareils, a suspendu la plupart de ses opérations au Moyen-Orient et réachemine ses expéditions. Elle a toutefois bénéficié d'une croissance continue sur les liaisons Asie-Europe, où elle a redéployé la capacité des liaisons Asie-États-Unis.

La société basée à Memphis a publié jeudi des résultats pour le troisième trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street, grâce à la vigueur de son segment Express, à marge plus élevée et sensible au facteur temps, où l'augmentation du volume et le renforcement des prix ont permis de réaliser la saison de pointe la plus rentable de son histoire.

"L'activité B2B a augmenté chez FedEx en dépit de la faiblesse des stocks des détaillants et de la morosité du secteur industriel - une dynamique unique par rapport aux autres sociétés de transport", a déclaré Matthew Young, analyste chez Morningstar.

Les actions de FedEx ont augmenté de plus de 23 % jusqu'à présent en 2026, tandis que son rival UPS a chuté d'environ 2,7 %. FedEx a dépassé UPS en valeur de marché ce mois-ci pour la première fois depuis son introduction en bourse en 1978, s'emparant de la première place en valeur de marché.

FedEx se négocie à 16,58 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 13,23 pour UPS.

Les actions de son homologue européen Deutsche Post DHL Group DHLn.DE ont augmenté de 1,7 % vendredi et UPS UPS.N a progressé de 0,4 %.

"Nous nous attendons à ce que FedEx continue à surperformer le secteur et à ce que Freight améliore sa rentabilité une fois qu'elle aura surmonté les frictions liées à la séparation", ont déclaré les analystes de Stifel.

FedEx est engagé dans une restructuration pluriannuelle qui comprend la réduction de milliards de dollars de coûts, la combinaison de ses options de livraison distinctes Ground et Express, l'automatisation de certaines opérations et la scission de son activité de camionnage Freight le 1er juin.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 14:37:03.

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