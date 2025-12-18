 Aller au contenu principal
FedEx affiche des résultats trimestriels en hausse et relève la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions, ajout de détails aux paragraphes 7, 8 et 14, comparaison avec les estimations dans l'ensemble du document) par Lisa Baertlein et Abhinav Parmar

FedEx FDX.N a affiché un bénéfice et un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi et a relevé la limite inférieure de ses perspectives de bénéfices pour l'année entière, les mesures de tarification en haute saison et les efforts de réduction des coûts ayant permis de compenser la baisse des volumes d'expédition.

La société de livraison de colis basée à Memphis a déclaré un bénéfice ajusté de 1,14 milliard de dollars, soit 4,82 dollars par action, pour le deuxième trimestre clos le 30 novembre, contre 990 millions de dollars, soit 4,05 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un bénéfice de 4,11 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de 2,4 % à 294 $ dans les échanges après les heures de bureau.

FedEx poursuit depuis 2023 une révision pluriannuelle de ses coûts, visant à réduire de plusieurs milliards sa base d'exploitation en réduisant le nombre d'avions, en fermant des sites et en intégrant ses activités Ground et Express, autrefois séparées. Pour l'exercice fiscal se terminant en mai 2026, l'entreprise vise un milliard de dollars d'économies supplémentaires.

"Nous avons exécuté avec succès notre stratégie de croissance et fait progresser la transformation de notre réseau, tout en naviguant dans un environnement externe très difficile", a déclaré le directeur général Raj Subramaniam.

L'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, signalant des volumes plus faibles pour FedEx, qui dépend fortement des expéditions interentreprises liées à l'activité industrielle.

Les résultats du segment Express de la société se sont améliorés au cours du trimestre, grâce à l'augmentation des rendements des colis prioritaires nationaux et internationaux aux États-Unis, qui ont été partiellement compensés par l'impact financier des changements de politique commerciale mondiale et l'immobilisation au sol de la flotte d'avions MD-11, a déclaré FedEx.

Cependant, les résultats d'exploitation de FedEx Freight, qui est sur le point de se séparer le 1er juin 2026, ont diminué au cours du trimestre en raison de la baisse des expéditions et des taux de salaire plus élevés, a déclaré la société.

FedEx et son rival UPS UPS.N sont considérés comme des baromètres de l'économie mondiale, étant donné leur large base de clients dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques.

FedEX prévoit désormais un bénéfice annuel de 17,80 à 19,00 dollars par action, relevant la limite inférieure de sa fourchette précédente de 17,20 à 19,00 dollars. Le point médian de la prévision actualisée dépasse également l'estimation moyenne des analystes de 18,22 dollars par action.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de recettes pour 2026, tablant sur une croissance de 5 % à 6 % en glissement annuel, contre une prévision précédente de 4 % à 6 %.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 23,5 milliards de dollars, dépassant les estimations de 22,79 milliards de dollars, prolongeant ainsi le récent rebond des ventes de l'entreprise.

FedEx a également réaffirmé ses plans d'investissement et de réduction des coûts pour 2026.

Sa division fret, une fois séparée, commencera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "FDXF" et organisera une journée des investisseurs à New York le 8 avril 2026, a déclaré FedEx.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

