 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FedEx affiche des résultats solides pour son deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 09:35

FedEx a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 19% à 4,82 dollars au titre de son 2e trimestre 2025-26, battant assez largement le consensus de marché, avec une marge opérationnelle non-GAAP améliorée de 0,6 point à 6,9%.

Le groupe de logistique basé à Memphis (Tennessee) a vu ses revenus progresser de près de 7% pour atteindre 23,5 MdsUSD, avec notamment une augmentation des volumes de colis transportés au sein des Etats-Unis.

"FedEx a mis en oeuvre avec succès notre stratégie de croissance et fait progresser la transformation de notre réseau, tout en naviguant dans un environnement externe extrêmement difficile", explique son CEO Raj Subramaniam.

FedEx resserre en hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, anticipant désormais un BPA ajusté de 17,80 et 19 USD (et non plus de 17,20-19 USD) et une croissance de ses revenus de 5 à 6% (et non plus 4-6%).

Il précise en outre avoir achevé 276 MUSD de rachats d'actions au cours du trimestre écoulé, et que la scission prévue de sa division FedEx Freight en une nouvelle société cotée à New York devrait être exécutée le 1er juin 2026.

Valeurs associées

FEDEX
287,130 USD NYSE +1,73%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos a signé un accord pour la vente d'Ideal GRP à MAIT Group
    information fournie par Zonebourse 19.12.2025 09:50 

    Atos annonce avoir signé un accord contraignant pour la vente de l'une de ses activités dans les pays nordiques, Ideal GRP, à MAIT Group. Ideal GRP est un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits et partenaire des solutions Platinum Siemens ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretient avec le président du Conseil européen Antonio Costa pendant un sommet de l'UE à Bruxelles, le 18 décembre 2025 ( POOL / Stephanie Lecocq )
    L'UE débloque 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, sans recours aux avoirs russes
    information fournie par AFP 19.12.2025 09:48 

    Les Européens ont décidé vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins deux ans via un emprunt en commun de 90 milliards d'euros, mais sans recours aux avoirs russes faute d'accord sur cette solution inédite. Les dirigeants des 27 Etats ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Le chimiste suisse Clariant vend sa filiale au Venezuela
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:16 

    Le chimiste suisse Clariant a vendu sa filiale au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 millions de dollars (1,5 millions d'euros) dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, a-t-il annoncé vendredi. Cette filiale au Venezuela emploie environ ... Lire la suite

  • STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 19.12.2025 09:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank