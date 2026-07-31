Federal Realty revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel de base grâce à une forte demande locative

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Federal Realty Investment Trust

FRT.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfice annuel de base, après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande locative et à la hausse des loyers dans l'ensemble de son portefeuille de centres commerciaux.

Cette société d’investissement immobilier (REIT) basée dans le Maryland, qui détient des centres commerciaux et des immeubles à usage mixte loués à des enseignes telles que Trader Joe’s, Whole Foods et Best Buy, a bénéficié de la demande d’espaces dans les marchés métropolitains densément peuplés et à hauts revenus.

* La société prévoit que ses flux de trésorerie d'exploitation annuels de base, un indicateur de performance clé pour les FPI, se situeront entre 7,48 et 7,56 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 7,46 et 7,55 dollars par action.

* Le flux de trésorerie d'exploitation de base a progressé de 6,8 % en passant de 1,76 dollar par action diluée un an plus tôt à 1,88 dollar pour le trimestre clos le 30 juin.

* Le chiffre d’affaires trimestriel de Federal Realty a atteint 335 ,7 millions de dollars , contre 311 ,5 millions de dollars il y a un an.

* Les revenus locatifs ont progressé de 7,7 % pour atteindre 325,9 millions de dollars au cours du trimestre.

* Le taux d’occupation du portefeuille, c’est-à-dire le pourcentage de la surface louable occupée par les locataires, s’élevait à 93,8 % au 30 juin, en hausse de 20 points de base par rapport à l’année précédente, tandis que son taux de location a augmenté de 70 points de base pour atteindre 96,1 %.