Federal Realty dépasse ses prévisions de recettes trimestrielles grâce à la forte demande des locataires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Federal Realty Investment Trust

FRT.N a publié vendredi un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux estimations, grâce à la hausse des loyers et à la bonne tenue de la demande des locataires pour ses centres commerciaux rattachés à des épiceries.

Les sociétés d'investissement immobilier telles que Federal Realty ont bénéficié de la location de locaux à des locataires qui s'appuient sur la nécessité, l'inflation incitant les consommateurs à donner la priorité aux achats essentiels.

Federal Realty, dont le portefeuille comprend des épiceries telles que Trader Joe's, Whole Foods et Safeway, a résisté à l'incertitude économique, notamment aux changements de politique tarifaire, grâce à la concentration de ses centres commerciaux dans des zones métropolitaines densément peuplées.

La disponibilité des espaces commerciaux se réduisant, les sociétés immobilières commerciales ont pu augmenter les loyers.

Cette semaine, Regency Centers REG.O a relevé son objectif annuel de FFO , citant la forte demande de location.

Le chiffre d'affaires total de la société a augmenté à 322,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 303,6 millions de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 315 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Federal Realty a déclaré un FFO, ou fonds d'exploitation - une mesure clé de la FPI, de 1,77 $ par action, en ligne avec les estimations des analystes.

La société a également relevé la limite inférieure de ses prévisions annuelles de FFO, prévoyant désormais des FFO par action entre 7,20 et 7,26 dollars, par rapport à son objectif précédent de 7,16 à 7,26 dollars.

Elle a également réduit sa prévision de bénéfice annuel à une fourchette comprise entre 3,93 et 3,99 dollars par action, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 3,91 à 4,01 dollars.