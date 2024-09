Fed : "Une réduction de 50 points de base n'est pas à exclure" (Allianz GI)

"Même si la Fed ne réduit ses taux que de 25 points de base lors de la réunion de septembre, nous pensons qu'elle laissera la porte ouverte à des réductions de taux plus importantes lors des réunions suivantes, si les preuves d'une nouvelle détérioration du marché du travail continuent de s'accumuler", poursuit-il.

(AOF) - "Nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine réduira ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 18 septembre, ce qui ramènera la fourchette cible du taux des Federal Funds à 5,0-5,25 %. Toutefois, une réduction de 50 points de base n'est pas à exclure compte tenu du récent ralentissement de l'activité sur le marché du travail et des déclarations de certains responsables de la Fed visant à anticiper les baisses de taux", souligne Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.