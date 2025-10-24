Fed / La voie de la moindre résistance : une nouvelle baisse préventive

Fed us (Crédits: Adobe Stock)

Par Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 28 et 29 octobre 2025

Nous prévoyons que le FOMC réduira ses taux de 25 points de base lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, poursuivant ainsi son « cycle préventif » qui pourrait ramener le taux directeur à un niveau plus neutre de 3,375 % d'ici mi-2026.

Les discussions sur la fin du resserrement quantitatif devraient s'accélérer, une décision étant probable en octobre ou en décembre, et la réduction du bilan devrait s'achever au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine.

Compte tenu des signaux mitigés concernant le double mandat d'inflation et d'emploi, les mesures à venir — et le taux terminal final — resteront fortement dépendantes des données. Les perspectives sont encore brouillées par la pression politique continue exercée par l'administration Trump en faveur d'un assouplissement significatif.

Nous restons convaincus que la courbe des taux américains va se pentifier. Nous pensons que le dollar américain continue de faire face à des vents contraires cycliques et structurels, ce qui renforce notre conviction d'être short sur le dollar américain par rapport aux autres devises.

Après une pause de neuf mois, la Réserve fédérale a relancé son cycle de baisse des taux en septembre, à la suite d'un changement dans sa fonction de réaction visant à mettre davantage l'accent sur son mandat lié à l'emploi. Dans un contexte de pression politique sans précédent, le président Powell a qualifié cette mesure de « baisse de gestion des risques », assouplissant la politique monétaire à partir de niveaux modérément restrictifs afin d'atténuer les potentiels risques de ralentissement du marché du travail malgré une inflation toujours élevée.

Dans son dernier discours prononcé lors de la conférence de la NABE (National Association for Business Economics) le 14 octobre, M. Powell a noté que les perspectives économiques avaient peu évolué depuis la réunion de septembre, tout en soulignant les risques baissiers croissants pesant sur l'emploi. Dans ce contexte, et compte tenu du nombre limité de données disponibles entre les réunions en raison de la fermeture des administrations fédérales, nous pensons que les décideurs politiques suivront la voie de la moindre résistance et abaisseront les taux de 25 points de base supplémentaires lors de la prochaine réunion. Historiquement, les baisses préventives ont rarement été ponctuelles. Une nouvelle mesure accommodante refléterait donc non seulement la séquence de trois baisses consécutives de taux totalisant 100 points de base entre septembre et décembre de l'année dernière, mais s'alignerait également sur les « cycles préventifs » passés, puisque dans trois cas sur quatre depuis 1980, la Fed a procédé à une nouvelle baisse dans les 90 jours suivant la première mesure.

Compte tenu de la faible visibilité de l'environnement économique, politique et commercial, et de l'« équilibre curieux » du marché du travail, où l'offre et la demande de main-d'œuvre ont fortement ralenti cette année, les décisions politiques restent fortement dépendantes des données. Les prochaines données sur l'inflation ou sur le marché du travail (le rapport sur l'emploi de septembre est toujours retardé en raison de la fermeture des administrations fédérales) pourraient influencer la décision du FOMC, même s'il faudrait des surprises à la hausse importantes dans l'un ou l'autre de ces domaines pour empêcher une baisse.

À l'inverse, une intensification des tensions dans les secteurs bancaires régionaux ou du crédit privé pourrait inciter le FOMC à envisager une réduction plus importante de 50 points de base. Toutefois, cela devrait être mis en balance avec l'effet négatif potentiel que cela pourrait avoir, à savoir que la Fed perçoit l'économie ou le système financier comme beaucoup plus fragile qu'elle ne l'avait indiqué précédemment.

Powell a également indiqué dans son discours à la NABE que la Fed pourrait mettre fin à la réduction de son bilan dans les mois à venir, citant « certains signes » de resserrement sur les marchés monétaires. Si les réserves bancaires restent « abondantes », les responsables surveillent de près les conditions de financement et les indicateurs de liquidité afin de déterminer quand mettre fin à la réduction. Nous pensons que les décideurs politiques mettront fin au resserrement quantitatif au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine, avec une annonce probable en octobre ou en décembre.

Du point de vue du marché, une baisse de 25 points de base, déjà pleinement anticipée, semble être la solution la moins risquée pour la Fed. Une décision de statu quo serait une surprise majeure qui pourrait déclencher une volatilité et au moins une correction temporaire des prix des actifs. Plus généralement, l'impact de tout assouplissement dépendra de la motivation perçue. Dans le scénario le plus constructif, la Fed procède à des baisses préventives pour se prémunir contre les risques de ralentissement de la croissance et de l'emploi qui, en fin de compte, ne se concrétisent pas, tandis que la hausse de l'inflation est considérée de manière crédible comme transitoire.

Un scénario moins favorable se produirait si l'assouplissement était considéré comme motivé par des raisons politiques, en particulier si l'inflation s'avérait plus persistante. Dans ce cas, toute baisse des taux pourrait être mal accueillie par les investisseurs, en particulier à l'extrémité longue de la courbe des taux des bons du Trésor. Elle pourrait également continuer à alimenter la hausse de l'or, contrairement aux épisodes passés d'assouplissement monétaire.

Dans tous les cas, le risque d'une erreur politique importante reste exceptionnellement élevé, surtout compte tenu de la nouvelle tendance de la Fed à considérer l'inflation induite par les droits de douane comme un simple choc d'offre «transitoire», ce qui pourrait faire écho à son erreur d'appréciation en 2021-2022.