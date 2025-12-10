Fed : "La tonalité du discours de Powell restera vraisemblablement conservatrice" (Natixis IM)

(AOF) - "La Fed devrait, une nouvelle fois, baisser son taux directeur de 25 points de base lors de la dernière réunion du FOMC de l'année", introduit Romain Aumond, macro économiste et stratégiste quantitatif chez Natixis Investment Managers. Il insiste sur l'importance de ce rendez-vous qui sera scruté avec le plus grand intérêt "étant donnée la fragmentation du board observée lors du dernier comité de politique monétaire".

Selon Romain Aumond, la tonalité du discours de Jerome Powell restera vraisemblablement conservatrice afin de tempérer les anticipations de marché, dont les attentes fluctuent entre 50 et 75 points de base de baisse de taux en 2026.

"Il ne fait par ailleurs aucun doute que l'institution réitérera son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, dans un contexte de nomination du successeur de J. Powell, dont le mandat prendra fin en mai, à la tête de l'institution centrale, attendue dans les prochaines semaines", conclut-il.

