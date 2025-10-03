Fed : "L'incertitude demeure pour décembre " (Pictet AM)

(AOF) - "L’absence de nouveaux chiffres de l’emploi et du chômage va compliquer la tâche de la Réserve Fédérale (Fed) à la fin du mois. Plusieurs membres du FOMC ont exprimé publiquement leur inquiétude à propos de l’état du marché du travail, certains soulignant même que la Fed est en retard par rapport au cycle", commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

"Malheureusement, ce ne sont pas les données privées, jugées peu fiables, comme l'enquête ADP, qui vont permettre d'y voir plus clair. Sauf surprise, une baisse des taux de -25 points de base est acquise en octobre (S. Miran devrait encore voter pour une baisse de -50 points de base). En revanche, l'incertitude demeure pour décembre. Faute de données, la Fed devrait laisser la porte ouverte à tous les scénarios", poursuit le conseiller.