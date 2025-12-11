Fed-Incertitudes pour les taux en 2026 avec les lacunes dans les données et le départ de Powell

par Saqib Iqbal Ahmed et Lewis Krauskopf

Les investisseurs sont confrontés à des perspectives incertaines en matière de politique monétaire américaine en 2026 après trois baisses consécutives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed), l'inflation persistante, les lacunes dans les données officielles et la fin prochaine du mandat du président de la banque centrale compliquant particulièrement la visibilité.

La Fed a, comme prévu, décidé mercredi d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base l'issue d'un vote exceptionnellement divisé, tout en laissant entendre qu'elle ralentirait probablement le rythme de réduction de ses coûts d'emprunt dans les mois à venir dans l'attente de signaux plus clairs sur le marché de l'emploi et l'inflation qui "reste quelque peu élevée".

Les nouvelles projections de la banque centrale américaine montrent une position médiane avec une seule baisse de taux d'un quart de point en 2026, comme dans les perspectives présentées en septembre, et une autre réduction en 2027.

Cette trajectoire d'assouplissement plus lente contraste avec les attentes du marché pour deux réductions de 0,25% en 2026, ce qui ramenait le taux des fonds fédéraux à environ 3,0%, contre 3,50% à 3,75% actuellement.

Les projections actualisées de la Fed montrent également que six responsables préféraient ne pas réduire les taux cette année, et sept prévoient de ne plus les réduire en 2026.

L'évolution de la politique monétaire dépendra avant tout des données économiques, mais celles-ci restent à la traîne en raison de l'impact de la fermeture partielle de l'administration fédérale pendant 43 jours en octobre et novembre.

Cet horizon incertain survient également à un moment où les États-Unis se préparent à une année d'élections de mi-mandat, au cours de laquelle l'économie devrait occuper une place prépondérante et alors que le président américain Donald Trump plaide en faveur de nouvelles baisses des taux d'intérêt.

"Je pense qu'il sera beaucoup plus difficile de deviner ce que fera la Fed l'année prochaine", dit Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT

Le flou est d'autant plus grand que les tendances en matière d'inflation et d'emploi restent incertaines, ce qui affecte simultanément les deux côtés du double mandat de la banque centrale — garantir le plein emploi et la stabilité des prix — et intensifie le débat interne au sein de l'institution.

"Pour moi, cela montre simplement la ligne fine sur laquelle évolue la Fed, la ligne fine sur laquelle évolue l'économie, ou plutôt ce que j'appellerais un équilibre délicat", déclare Brent Schutte, directeur des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management Company.

"Il est très difficile de savoir où nous en serons dans les six à neuf prochains mois, compte tenu de tous les changements qui se produisent en cette période historiquement étrange, où des tensions existent des deux côtés de son mandat", dit-il.

Le flux des données économiques devrait progressivement se normaliser après le récent "shutdown", mais l'incertitude demeure.

"Les orientations de la Fed nous en disent probablement moins que d'habitude sur les perspectives en matière de taux d'intérêt, pour deux grandes raisons", écrit Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank, dans une note.

"Premièrement, ils en savent moins que d'habitude sur l'état actuel de l'économie parce que le shutdown a retardé la publication des statistiques économiques. Deuxièmement, les orientations de la Fed ne tiennent pas compte de la manière dont son approche changera après la fin du mandat du président Powell en mai", a-t-il ajouté.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, donné comme favori pour devenir le prochain président de la Fed, a déclaré mardi devant le Conseil des directeurs exécutifs du WSJ qu'il y avait "beaucoup de marge" pour continuer à réduire les taux d'intérêt, même si une hausse de l'inflation pourrait changer cette opinion.

Mercredi, Donald Trump a réitéré sa frustration à l'égard de la politique de la banque centrale, affirmant que la baisse des taux de la Fed était modeste et aurait pu être plus importante.

"Cette fois-ci, j'ai l'impression, du moins à l'horizon 2026, qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse concernant la direction de l'économie et la direction des taux d'intérêt à l'avenir", a ajouté Brent Schutte.

IGNORER LE BRUIT

Selon certains investisseurs, le plus judicieux est de maintenir le cap et d'éviter toute réaction précipitée de la part de la banque centrale.

"D'ici à la fin de l'année prochaine, il y aura énormément de bruit dans le monde de la finance (...)", dit pour sa part Alex Morris, directeur des investissements chez F/m Investments.

Même si les investisseurs peuvent encore être confrontés à une croissance plus forte que prévu ou à une inflation plus élevée au cours de l'année à venir, il est peu probable que ces scénarios entraînent un resserrement de la politique monétaire, a-t-il ajouté.

"Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter au point de se mettre à l'abri", estime Alex Morris, qui a encouragé les investisseurs obligataires à allonger la durée de leurs placements.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné au cours de sa conférence de presse mercredi que la prochaine décision de la Fed ne serait probablement pas un relèvement des taux, au regard des nouvelles projections des responsables de la banque centrale.

Les investisseurs en actions ne semblent pas trop préoccupés par la perspective d'une pause dans les baisses de taux. Si l'assouplissement monétaire de cette année a permis aux actions d'atteindre de nouveaux records, une réduction, surtout si elle est motivée par une détérioration de l'économie, pourrait être mal accueillie.

"J'espère qu'il n'y aura pas de baisses de taux en 2026, car cela signifierait que l'économie s'affaiblit. Je préférerais une économie solide et pas de nouvelles baisses", dit Chris Grisanti, stratège chez MAI Capital Management.

(Reportage Saqib Iqbal Ahmed et Lewis Krauskopf, avec la contribution de Davide Barbuscia et Laura Matthews ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)