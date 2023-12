Fed et BCE : vers des baisses de taux en 2024

Amundi

Poursuite de la désinflation aux Etats-Unis, statu quo pour la Banque d'Angleterre et pivot politique de Pékin... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La baisse rapide de l'inflation depuis cet été a largement écarté la perspective de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis et dans la zone euro. Lors de la dernière conférence de presse, le président de la Fed, J. Powell, a reconnu que le comité avait abordé le rythme des futures baisses de taux. Des baisses cumulées de 75 points de base d'ici la fin de 2024 ont été mentionnées, mais les marchés en attendent davantage.

La présidente de la BCE, C. Lagarde, s'est montrée plus prudente. Elle a mentionné que les baisses de taux n'avaient pas été évoquées.

Elle a souligné que les pressions salariales augmentent afin de calmer les marchés qui attendent des baisses de taux dès le 1er trimestre 2024. Toutefois, la communication générale de la BCE indique clairement que la prochaine décision portera probablement sur une baisse des taux. Le ralentissement de l'inflation et de la croissance pourraient être favorables aux marchés obligataires, en particulier aux obligations d'entreprises dont les fondamentaux restent solides.

