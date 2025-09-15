Fed : des arguments renforcés en faveur d'une baisse

Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)

Par Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez Allianz GI

L'assouplissement du marché du travail renforce les arguments en faveur d'une baisse des taux en septembre ; le rythme des baisses futures reste incertain

Nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine réduira ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 17 septembre, ramenant ainsi la fourchette cible des Fed Funds à 4-4,25%.

Les marchés des taux d'intérêt à court terme anticipent désormais une baisse des taux lors de chacune des trois dernières réunions de la Fed cette année, alors qu'au début de l'été, ils n'en anticipaient qu'une seule.

Le ralentissement du marché du travail américain conforterait le récent changement dans les anticipations de baisse des taux ; à l'avenir, le seul facteur susceptible de faire dérailler les anticipations actuelles serait des surprises à la hausse persistantes dans les prochains chiffres de l'inflation.

Aux États-Unis, nous restons convaincus que la courbe des taux va se pentifier, compte tenu de la combinaison des forces cycliques et structurelles qui pèsent sur l'économie américaine ; nous avons toutefois profité de l'été pour réaliser une partie de nos bénéfices sur cette position. Sur les marchés des changes, nous pensons que le dollar américain continue de faire face à des vents contraires cycliques et structurels, ce qui renforce notre conviction de nous positionner à la baisse sur le dollar américain par rapport aux autres devises.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé une orientation accommodante de la politique monétaire lors de la dernière réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, et le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis (1) (ainsi que les révisions annuelles des indices de référence) a renforcé les anticipations d'un changement dans la fonction de réaction de la Fed (2), qui se concentre désormais sur les risques de ralentissement de l'activité économique. Le dernier Beige Book de la Fed suggère également que l'économie a largement stagné ces derniers mois, la majorité des districts de la Fed faisant état d'une activité économique globale peu ou pas changeante et d'un marché du travail atone pendant l'été. Bien que la Fed ait revu à la baisse ses prévisions de croissance et relevé ses projections en matière de taux de chômage et d'inflation pour 2025 et 2026 lors de sa dernière série de prévisions économiques en juin, elle pourrait être encline à refléter certains risques supplémentaires à la baisse dans ses dernières projections économiques afin de soutenir une révision à la baisse de ses projections de taux des Fed Funds pour 2025 et 2026.

Même si l'impact de la politique tarifaire américaine continue de se répercuter lentement sur les données d'inflation - l'indice cœur PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index), le préféré de la Fed, étant bien supérieur à l'objectif, à 2,9% en glissement annuel (3) -, la croissance du PIB réel a diminué de moitié par rapport à 2024, et les consommateurs devraient voir leurs revenus réels encore réduits au cours des prochains mois. Ce contexte macroéconomique ouvre la voie à une reprise du cycle de baisse des taux par la Fed ce mois-ci, même si, l'inflation étant supérieure à l'objectif de la Fed, nous pensons que la probabilité d'une baisse de 25 pb plutôt que de 50 pb en septembre est plus élevée. Selon nous, au-delà de septembre, le rythme des baisses futures pourrait dépendre de l'ampleur de la détérioration du marché du travail, même si la situation pourrait se compliquer en cas de surprise à la hausse de l'inflation.



Nous pensons que la grande inconnue concernant les anticipations relatives à la politique future de la Fed pourrait toutefois être la pression institutionnelle croissante exercée sur la Fed par l'administration Trump. Le président Trump commence à se montrer plus déterminé dans sa volonté de modifier la composition du conseil des gouverneurs de la Fed ; parallèlement, une liste de candidats plus « favorables à la croissance » est mise en avant pour remplacer son président actuel, Jerome Powell, lorsque son mandat arrivera à expiration en mai 2026. En conséquence, au cours des prochains mois, nous pourrions voir les marchés des taux d'intérêt à court terme anticiper un taux terminal des Fed Funds bien inférieur à la projection médiane actuelle de 3% à long terme.

Nos opinions fondamentales sur la courbe des taux américains et le dollar américain sont restées globalement inchangées ces derniers mois. Nous pensons que le contexte macroéconomique et politique américain continue de favoriser les opérateurs qui misent sur une accentuation de la courbe des taux américains, même si nous avons récemment profité de l'occasion pour réduire quelque peu notre exposition au risque de courbe. Dans un environnement où les risques d'inflation à la hausse ne peuvent être écartés et où les inquiétudes grandissent quant à l'indépendance future de la Fed, nous privilégions également une exposition aux TIPS (4) américains. Sur le marché des changes, nous maintenons une vision structurelle baissière sur le dollar américain en raison des défis cycliques et structurels auxquels est confrontée l'économie américaine.

1 - Bureau of Labor Statistics, 5 septembre 2025.

2 - Fed, 4 septembre 2025.

3 - Toutes les données proviennent de Bloomberg, 10 septembre 2025.

4 - «Treasury Inflation-Protected Securities»