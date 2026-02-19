 Aller au contenu principal
FDJ United vise une croissance du CA et une marge d'Ebitda à 24,5% en 2026
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 07:29

FDJ United FDJ.PA a annoncé jeudi s'attendre cette année à une légère croissance du chiffre d'affaires, avec un taux de marge d’Ebitda courant stable à 24,5%, le groupe précisant également ses perspectives à moyen terme.

À horizon 2028, FDJ United dit attendre une accélération progressive de la croissance de son chiffre d’affaires, qui ressortirait de l’ordre de +5% en 2028.

Le groupe visait auparavant une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires de l'ordre de 5% sur la période 2025–2028.

Ce changement de perspectives prend désormais en compte les nouvelles impositions sur les jeux et paris en ligne au Royaume-Uni et en Roumaine, précise le groupe dans un communiqué.

En 2025, FDJ United affiche un Ebitda courant de 902 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 3,68 milliards d'euros.

Le groupe visait pour 2025 un chiffre d’affaires supérieur à 3,7  milliards d’euros et un Ebitda courant d’environ 900  millions d’euros.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FDJ UNITED
22,8400 EUR Euronext Paris 0,00%
2 commentaires

  • 08:41

    Des résultats en ligne avec les attentes avec quelques bonnes surprises comme la hausse de 120M€ à 150M€ du plan d’économie dans le plan qui viendra plus encore supporter l’impact de la hausse de la fiscalité. Idem avec la baisse de 100M€ de la dette. La marge reste stratosphérique. Franchement, elle a tout pour rebondir surtout avec le calendrier sportif à venir et la croissance continue de la BU Lotteries avec la réussite du lancement de Credcendo et d’Eurodreams !

