FDJ United, prudent pour 2025, vise une croissance de ses revenus de 5% par an d'ici 2028

FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, vise sur la période 2025-2028 une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 5%, selon un communiqué publié mardi à l'occasion de la présentation d'un nouveau plan stratégique aux investisseurs.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe vise également un taux de marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité, NDLR) courant "supérieur à 26%" en 2028, grâce à "des mesures d'efficacité" combinées à la croissance des activités qui devraient permettre de dégager "plus de 120 millions d'euros" sur 2025-2028.

L'opérateur de loterie et paris sportifs, qui publie ces données à l'occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique aux investisseurs, mise aussi sur les investissements "passés et futurs dans l'utilisation des données et dans l'intelligence artificielle pour encore améliorer, de manière responsable, l'offre et l'expérience de jeu".

Mais pour 2025, FDJ United confirme les prévisions prudentes faites en mars lors de la présentation de ses résultats annuels.

"Compte tenu du niveau de performance élevé de 2024 et de l'impact en 2025 de la forte augmentation de la fiscalité (..) en France et aux Pays-Bas et du durcissement dans la mise en oeuvre de la régulation sur d'importants marchés", le groupe "attend sur l'exercice une stabilité de son chiffre d'affaires comparé à une base 2024 pro forma (calculé comme si l'acquisition de Kindred, société suédoise propriétaire d'Unibet, était intervenue au 1er janvier alors qu'elle a été bouclée en octobre, ndlr) et une marge d'Ebitda courant supérieure à 24%".

Stéphane Pallez, la PDG, souligne dans le communiqué que "2025 est une année charnière pour le groupe, avec l'intégration de Kindred, dont les bénéfices sont reflétés dans notre plan stratégique +Play Forward 2028 +".

"Ce dernier ouvre un nouveau chapitre de notre transformation, avec l'ambition d'affirmer notre position de leader en Europe en tant qu'opérateur responsable de jeux d’argent et de hasard, en s’appuyant sur un portefeuille d’activités plus diversifié, plus digital et plus international", expose-t-elle.

Par activités, la division "loterie et paris sportifs en réseau France" devrait attirer dans les trois prochaines années "plus d'un million de joueurs supplémentaires par rapport aux 27 millions de joueurs en 2024" grâce à l'extension du réseau aux grandes surfaces alimentaires et au développement du canal numérique.

Pour la division "paris et jeux en ligne", le groupe mise sur "une progression des parts de marché et un positionnement renforcé sur tous les marchés géographiques, avec l'objectif de moyen terme d'être dans le top 3 sur sept de ses huit principaux marchés européens".