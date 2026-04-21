Fdj United nomme Dan Lévy Directeur Finances et Performance

FDJ United FDJU.PA :
* DAN LÉVY EST NOMMÉ DIRECTEUR FINANCES ET PERFORMANCE DE FDJ UNITED
* LA NOMINATION À COMPTER DU 18 MAI PROCHAIN
Texte original nBw5g3dx1a Pour plus de détails, cliquez sur FDJU.PA
(Rédaction de Gdansk)
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