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Fdj United nomme Dan Lévy Directeur Finances et Performance
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:58

FDJ United FDJU.PA :

* DAN LÉVY EST NOMMÉ DIRECTEUR FINANCES ET PERFORMANCE DE FDJ UNITED

* LA NOMINATION À COMPTER DU 18 MAI PROCHAIN

Texte original nBw5g3dx1a Pour plus de détails, cliquez sur FDJU.PA

(Rédaction de Gdansk)

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