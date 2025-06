FDJ United, Interparfums, OVHCloud...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom va fournir 96 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER D afin de compléter et de renouveler le parc de cette ligne. La commande, d'un montant d'environ 1,7 milliard d'euros, s'inscrit dans le contrat-cadre signé en 2017 entre SNCF Voyageurs et Alstom. Jusqu'à présent, 166 rames de RER NG avaient été commandées et, avec les 96 nouvelles, le total atteint les 262 RER. Cette commande sera entièrement financée par Île-de-France Mobilités.

Exail Technologies

Exail Technologies a annoncé avoir été choisi par la marine indonésienne pour la fourniture de plusieurs systèmes robotisés dans le cadre de son programme de lutte contre les mines sous-marines. Ce contrat comprend une solution de dernière génération avec des drones de surfaces et sous-marins du système UMIS. La société française précise que cette commande est de taille " très significative " et du même ordre de grandeur que celle remportée aux Émirats Arabes Unis en 2024.

FDJ United

FDJ United a dévoilé ses perspectives pour la période 2025-2028, en amont d'une journée investisseurs qui se tiendra ce mardi. L'opérateur de jeux d'argent et de hasard ambitionne de réaliser sur cette période une croissance organique - soit à périmètre et changes constants - annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5%. La société anticipe également une marge d'Ebitda courant supérieure à 26% en 2028 et une progression annuelle de son dividende basée sur un taux de distribution d'au moins 75% du résultat net ajusté.

Fountaine Pajot

Le constructeur de catamarans présentera ses résultats du premier semestre.

Interparfums

Afin de simplifier l'organigramme du groupe, Interparfums envisage un projet de fusion-absorption de sa société mère, Interparfums Holding, qui détient 72,3 % de son capital et 83 % de ses droits de vote. Cette dernière n'a aucune activité propre, et son seul actif significatif est la détention des titres Interparfums. Cette opération sera soumise à l'approbation des actionnaires des sociétés participantes au mois de décembre 2025. En cas de réalisation, les actionnaires de la holding recevront des actions de la société Interparfums en échange de leurs actions.

OVHcloud

OVHCloud a enregistré au troisième trimestre une croissance de ses revenus en ligne avec ses attentes. Le chiffre d'affaires allant de la période de mars à mai ressort en progression de 8,4% en données publiées et de 9,4% en données comparables, à 271,9 millions d'euros. Les activités de cloud public ont grimpé de 17,2% en données comparables, à 53,6 millions d'euros, soutenuse par l'enrichissement de l'offre avec de nouveaux produits autour de l'intelligence artificielle et de l'analytique.

Partouche

Le groupe rendra compte de ses résultats du premier semestre 2025.

Prismaflex

Prismaflex a dévoilé des comptes annuels en nette amélioration. Sur l'exercice 2024-2025, clos fin mars, le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a enregistré un résultat net de 1,2 million d'euros, en hausse de 83%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,9 million d'euros, en progression de 52 %. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,1% à 54,9 millions d'euros. Il a augmenté de 5,9% à taux de change constant.

Renault

Renault a annoncé ce mardi avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 300 000 de ses propres actions. Cette opération sera réalisée "en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 24 juin 2025 et pouvant s'étendre jusqu'au 26 juin 2025", a précisé le constructeur automobile dans un communiqué. Les actions rachetées sont destinées à couvrir les obligations du groupe dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié "Shareplan 2025", a expliqué Renault.

SMCP

SMCP a été informée que les procédures judiciaires initiées par Glas SAS, fiduciaire des obligations échangeables European TopSoho (ETS) en octobre 2024 à Singapour se poursuivaient et qu'une audience s'y tiendra le 2 juillet 2025. La procédure a pour but la restitution de la participation de 15,5 % du capital de SMCP à ETS à la suite de l'annulation de sa cession à Dynamic Treasure Group prononcée par les juridictions anglaises en juillet 2024.

Verallia

Le conseil de surveillance du FCPE Verallia a décidé à l'unanimité de ne pas apporter les actions détenues par le fonds à l'offre publique d'achat initiée par BWGI sur les actions de Verallia. Cette décision s'inscrit dans la volonté affirmée du FCPE Verallia de préserver et de renforcer l'actionnariat salarié au sein du groupe.