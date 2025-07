FDJ United : Crédit Agricole Assurances a cédé la totalité de ses parts

(AOF) - Crédit Agricole Assurances a annoncé le succès de la cession, via ses filiales à 100% Predica et Crédit Agricole Assurances Retraite, d’un peu plus de 6,11 millions d’actions de FDJ United , représentant environ 3,3% du capital du spécialiste des jeux d’argent et de hasard. Ces actions ont été placées à un prix de 30 euros par action auprès d’investisseurs qualifiés par le biais d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres. A l’issue du placement, Crédit Agricole Assurances ne sera plus actionnaire de la société.

Crédit Agricole Assurances était actionnaire de FDJ United depuis son introduction en bourse en novembre 2019. Il a réalisé une première cession d'environ 4,1 millions d'actions en novembre 2024 dans le cadre de sa stratégie de rationalisation du portefeuille d'investissements.

Le règlement-livraison du placement est prévu le 11 juillet 2025