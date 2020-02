Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ-Ebitda annuel en hausse de 9% à €346 mlns Reuters • 13/02/2020 à 07:08









13 février (Reuters) - La Francaise des jeux SA FDJ.PA annonce jeudi * UN EBITDA ANNUEL EN HAUSSE DE 9% À €346 MLNS AVEC UNE MARGE D'EBITDA STABLE À 17,7% * DIT QUE SON OBJECTIF DE 20% DE MISES NUMÉRIQUES D'ICI 2020 EST EN PASSE D'ÊTRE ATTEINT * VISE POUR 2020 UNE HAUSSE DE PLUS DE 5% DES MISES, UNE HAUSSE DU CA DE 5% ET UNE MARGE D'EBITDA MAINTENUE AU DESSUS DE 20 * EN 2019, LES MISES ONT REPRÉSENTÉ €17,2 MDS (+9% PAR RAPPORT À 2018) * CONFIRME POUR 2020 UNE FORTE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW ET L'OBJECTIF DE DISTRIBUTION DE 80% DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ Pour plus de détails, cliquez sur FDJ.PA

Valeurs associées FDJ Euronext Paris 0.00%