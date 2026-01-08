FDE sécurise l'accès à 18 sites de gaz de mine supplémentaires
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 18:11
Cette convention signée permet à la FDE, via sa filiale Gazonor, de disposer d'un accès à 18 sites supplémentaires créant ainsi les fondations d'une augmentation substantielle de ses capacités de production d'ici 2030 et du chiffre d'affaires associé à cette activité.
Dans le cadre des concessions exclusives dont il est bénéficiaire, FDE va ainsi pouvoir produire des réserves de gaz de mine précédemment inaccessibles et les valoriser sous forme d'électricité qui sera utilisée par les consommateurs locaux.
Ce modèle économique combine revenus prévisibles de longue durée issus de contrats d'achat d'électricité régulés, impact très fort sur l'effort de réduction des émissions de CO2 eq (équivalent CO2) des territoires concernés et impact économique local grâce à une production d'énergie en circuit court dans une région post-industrielle.
Avec l'accès aux sites sécurisés et les premières unités entrant en exploitation commerciale, FDE dispose d'une visibilité renforcée sur la croissance soutenue des revenus et des résultats durant les exercices fiscaux 2026/27 et 2027/28 ainsi que sur l'atteinte des objectifs 2030 (175 millions d'euros de chiffre d'affaires, 85 MEUR d'Ebitda, 20 millions de tonnes de CO2 évitées).
Valeurs associées
|33,6500 EUR
|Euronext Paris
|+3,70%
