FDE: nouvelle campagne de forage en Lorraine
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:47
Selon la société, des études d'experts ont certifié des réserves de plus de 2,1 milliards m3 de gaz dans la zone de cette concession (191 km²) valorisables avec les contraintes technico-économiques, environnementales, réglementaires existantes.
La campagne de forage commencera à l'automne 2025 et durera environ 12 mois au total. Ces travaux, pour un montant initial d'environ 15 millions d'euros et plus d'une quarantaine de membres de l'équipe FDE et sous-traitants seront mobilisés pendant cette phase.
La production locale d'un gaz lorrain évite l'impact environnemental du transport longue distance et permet de réduire la dépendance au gaz importé d'autres pays, tout en ayant une empreinte carbone 10 fois plus faible que celle du gaz importé.
Valeurs associées
|29,4500 EUR
|Euronext Paris
|-3,60%
A lire aussi
-
Le parti de Raphaël Glucksmann, Place publique, n'accordera "pas sa confiance a priori" à François Bayrou le 8 septembre, estimant que le Premier ministre "fait le choix de la crise", en décidant d'un "passage en force" pour trouver 44 milliards d'économie, annonce ... Lire la suite
-
Les soutiens de François Bayrou tentent mardi de croire encore dans le pari du Premier ministre d'arracher la confiance de l'Assemblée le 8 septembre, mais la quasi-certitude d'un vote négatif lance déjà les spéculations sur l'après: nouveau Premier ministre, dissolution ... Lire la suite
-
Vote de confiance: "Nous sommes à la bataille pour avoir une majorité le 8 septembre", assure Lombard
Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré mardi être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale grâce à un travail de "conviction" de l'opposition. Le ministre a affirmé sur ... Lire la suite
-
Le Premier ministre "a plus soigné sa sortie que le pays", a jugé mardi sur RMC-BFMTV le chef des députés socialistes Boris Vallaud, confirmant que son groupe voterait "contre la confiance" à François Bayrou le 8 septembre. "Il faut changer de politique, et ce ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer