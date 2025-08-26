FDE: nouvelle campagne de forage en Lorraine information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 09:47









(Zonebourse.com) - La Française de l'Énergie annonce lancer une nouvelle campagne de forage pour produire le gaz présent dans le charbon Lorrain, dans le périmètre de la Concession Bleue Lorraine octroyée par l'Etat français et pour explorer les gisements d'hydrogène naturel découverts en 2023.



Selon la société, des études d'experts ont certifié des réserves de plus de 2,1 milliards m3 de gaz dans la zone de cette concession (191 km²) valorisables avec les contraintes technico-économiques, environnementales, réglementaires existantes.



La campagne de forage commencera à l'automne 2025 et durera environ 12 mois au total. Ces travaux, pour un montant initial d'environ 15 millions d'euros et plus d'une quarantaine de membres de l'équipe FDE et sous-traitants seront mobilisés pendant cette phase.



La production locale d'un gaz lorrain évite l'impact environnemental du transport longue distance et permet de réduire la dépendance au gaz importé d'autres pays, tout en ayant une empreinte carbone 10 fois plus faible que celle du gaz importé.





