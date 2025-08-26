 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 682,37
-2,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FDE: nouvelle campagne de forage en Lorraine
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:47

(Zonebourse.com) - La Française de l'Énergie annonce lancer une nouvelle campagne de forage pour produire le gaz présent dans le charbon Lorrain, dans le périmètre de la Concession Bleue Lorraine octroyée par l'Etat français et pour explorer les gisements d'hydrogène naturel découverts en 2023.

Selon la société, des études d'experts ont certifié des réserves de plus de 2,1 milliards m3 de gaz dans la zone de cette concession (191 km²) valorisables avec les contraintes technico-économiques, environnementales, réglementaires existantes.

La campagne de forage commencera à l'automne 2025 et durera environ 12 mois au total. Ces travaux, pour un montant initial d'environ 15 millions d'euros et plus d'une quarantaine de membres de l'équipe FDE et sous-traitants seront mobilisés pendant cette phase.

La production locale d'un gaz lorrain évite l'impact environnemental du transport longue distance et permet de réduire la dépendance au gaz importé d'autres pays, tout en ayant une empreinte carbone 10 fois plus faible que celle du gaz importé.

Valeurs associées

FRANCAISE ENER.
29,4500 EUR Euronext Paris -3,60%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank