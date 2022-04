Faut-il profiter de la baisse des marchés ou réduire le risque dans ses investissements ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un mois marqué par les tensions géopolitiques

Le mois de mars a été marqué par une forte volatilité. Dans un premier temps, les places boursières européennes et américaines ont souffert à la suite du conflit russo-ukrainien et l'envol du prix des matières premières. Les investisseurs ont ensuite retrouvé un second souffle, à l'annonce de l'avancée des pourparlers entre les belligérants.

Ainsi, les États-Unis terminent le mois en hausse de +4,5% après un rebond spectaculaire et se rapprochent des niveaux pré-crise ukrainienne. L'Europe fait du surplace (+0,1%), et pâtit toujours de sa proximité au conflit malgré les signes de détente. Les émergents poursuivent leur dégringolade (-2,48% MSCI EM), plombés par le retour des restrictions sanitaires en Chine.

Sur le Vieux Continent, les investisseurs ont privilégié les secteurs défensifs, à l'image de la santé qui signe son grand retour (+5,52%), tout en essayant de capter la forte hausse du prix des hydrocarbures avec un secteur de l'énergie qui affiche une performance de +5%. La consommation discrétionnaire poursuit sa chute (-6,22%), fortement impactée par le conflit, tandis que les investisseurs ont également déserté le secteur des services aux collectivités (-3,06%).

Les titres croissance (+1,24%) font légèrement mieux que leurs confrères value (+0,11%), qui ont par ailleurs effacé la quasi-totalité de leur surperformance depuis le début de l'année.

Pas de consensus parmi les gérants de fonds

Dans cet environnement qu'ont fait les gérants diversifiés ? La photo est plus nuancée que les mois précédents avec des gérants à l'achat et d'autres à la vente.

Sur ELEVA Absolute Return Europe, l'exposition actions du fonds est passé de 15,2% à fin février 2022 à 20,9% à fin mars 2022. Mouvement de hausse également sur Sycomore Long/Short Opportunities qui passe de 68 à 71% actions.

Tikehau International Cross Assets a augmenté son exposition nette aux actions tout en conservant une approche défensive : l'exposition nette est passée de 21,4 % à fin février à 23,6% à fin mars. A noter un mouvement presque rare pour ce fonds : le crédit obligataire a été plus significativement investi à hauteur de 2,6% en début de mois.

De la même manière, l'exposition aux obligations d'entreprises a progressé de 12,5% à 15% dans Sanso Convictions ESG. Selon la gestion, au vu des taux de défauts anticipés, la classe d'actifs offre un couple rendement/risque attractif. Dans la même logique, la position sur les obligations d'entreprises des pays émergents a été augmentée de 2% à 4%

Le mouvement le plus important de hausse de l'exposition est à mettre au profit d'Invest Latitude Equilibre qui passe de 27% à 55% d'exposition, soit un doublement de l'exposition, notamment par des abandons de couverture sur l'Europe et le Japon. Le fonds est positionné au 2/3 sur l'Amérique du Nord et 1/3 sur les émergents.

L'exposition a été réduite sur M&G (Lux) Dynamic Allocation passant de 40% à 35% notamment via des couvertures sur le S&P 500 et des prises de profits. Exposition nette actions en légère baisse également sur Oddo BHF Polaris Moderate qui passe de 23% à 19% se prémunir contre une surprise à la baisse des marchés actions après le rebond de la deuxième moitié du mois de mars.

Réduction sur DNCA Evolutif qui passe de 70% à 65% d'exposition actions avec notamment une diminution des bancaires dans un contexte d'asymétrie des risques selon le gérant. Sur Echiquier Arty, l'exposition baisse à 27% mais cela est surtout une grande réorganisation du portefeuille actions qui a eu lieu avec un recentrage sur les valeurs pouvant résister à la hausse des coûts et la sortie des valeurs aux bilans pas assez robustes.

Enfin légère réduction sur R-co Valor qui passe de 84% à 82% avec notamment des prises de profits sur les minières et l'énergie. A noter sur JPM Global Macro Opportunities, la position en or a été augmentée pour dépasser désormais les 5%.