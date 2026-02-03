Faut-il investir dans le secteur de l'informatique quantique ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

La révolution intelligence artificielle est en marche. Elle affiche des succès insolents aussi bien en termes économiques, militaires et financiers. Cette révolution va-t-elle être amplifiée voire dépassée par l'arrivée des ordinateurs quantiques ? Faut il diversifier une allocation en valeurs IA vers des valeurs ordinateurs quantiques ? Tel est l'objet de cette note.

Qu'est ce que la technologie quantique ?

Le concept d'ordinateur quantique est difficile à appréhender pour le grand public. Il repose sur une application aux ordinateurs des principes de la physique quantique. La physique quantique repose sur un modèle probabiliste et non pas déterministe du monde. La matière est dans un état instable entre plusieurs états de matières. Les probabilités permettent de déterminer certains états plus stables dans cette instabilité (retour à la moyenne). Les calculs quantiques ne reposent plus sur des opérations algébriques mais sur des combinaisons de lois probabilistes.

Les puces de calcul classiques CPU (Intel), et même GPU (puces graphiques Nvidia) ne sont pas totalement adaptées à ce type de calculs. Une nouvelle gamme de puces est en train d'être développée pour créer ces ordinateurs quantiques.

Quelle est la différence entre les technologies actuelles IA et les ordinateurs quantiques ?

Les techniques IA développées grâce à Nvidia et implémentées par les GAFAM reposent surtout une IA générative. L'ensemble de l'information mondiale disponible sur internet est « avalée » (certains diront « pillée ») par les moteurs de recherche des GAFAMs (magnificent seven, ou mega techs) au sein de gigantesque data centres (« centre de données) ». Cette information est ensuite retraitée grâce à la puissance des puces GPU Nvidia, beaucoup plus rapides que les puces traditionnelles CPU telles Intel. De fait, les calculs n'ont pas fait au sein du système d'exploitation classique généré par Microsoft. Les calculs sont réalisés au niveau de la carte graphique sur une base Linux et langage Nvidia.

La technologie quantique est donc une nouvelle couche de calculs qui viennent complémenter les limites de la technologie Microsoft / Intel du « legacy system ». On est ainsi au bord d'une bascule technologique qui va remettre en cause les positions dominantes d'Intel et peut être bientôt d'autres anciens grands acteurs de la big tech.

Qui développe ces technologies quantiques ?

On peut distinguer deux grandes familles d'acteurs. De nouveaux entrants listés sur le Nasdaq, de grands acteurs historiques.

Dans les grands acteurs historiques, on retrouve IBM, Hewlett Packard, Google, Microsoft, Intel

Dans la 2e catégorie, on a des valeurs pour le moment moins connues :

IonQ code IONQ, Leader des qubits à ions piégés. Partenariats majeurs avec Amazon, Google et Microsoft.

D-Wave Quantum, code QBTS. Spécialiste des problèmes d'optimisation logistique.

Rigetti Computing code : RGTI. Développement de processeurs quantiques supraconducteurs et une plateforme cloud hybride.

Quantum Computing Inc. Code QUBT. Se concentre sur le calcul quantique photonique et les solutions logicielles.

Le graphe suivant montre la performance comparée des valeurs quantum computer par rapport à Nvidia sur les 5 dernières années.

Nvidia a une performance de 1192% sur 5 ans, soit 70% annuel. Les valeurs quantum computing sont loin derrière avec IonQ en second avec une performance de 340M soit un taux actuariel de 36% C'est certes moins que Nvidia mais cela reste plus qu'honorable.

On remarque que la performance de ces valeurs est très volatile avec des successions de périodes de bulles très haussières puis de fortes consolidations. Ces valeurs sont donc hyper spéculatives et à investir avec précaution.

Comment investir via des ETFs ?

Une alternative moins spéculative car plus diversifiée est d'investir via des ETFs thématiques

Nous avons identifié les trois ETFs suivants :

Defiance Quantum QTUM US : cet ETF combine des valeurs quantum dédiées avec des valeurs IA comme Nvidia Wisdom Tree Quantum Computer Fund WQTM US Van Eck Quantum Computer Fund QNTM US

Le graphe suivant montre la performance comparée de l'ETF Dfiance Quantum avec IonQ un leader des valeurs quantum computing, ainsi que Nvidia et le Nasdaq.

On remarque que l'ETF joue bien son rôle de diversification. La performance est beaucoup moins volatile que IonQ.

Conclusion

Les technologies quantum computing vont certainement impacter en profondeur les développements de l'intelligence artificielle. Cependant, cette technologie n'est pas encore mûre pour atteindre un stade de croissance effrénée comme bien des mégas technos émergentes.

Nous recommandons de suivre ce secteur des quantum computers mais avec des investissements encore limités. On peut penser que la technologie ordinateur quantique a au moins 5 ans de retard par rapport aux puces Nvidia avant d'être fortement investi par les valeurs mega tech.

Pour ces raisons, nous recommandons d'inclure ce secteur très prometteur dans le « radar screening » d'un univers d'investissement avec une montée progressive de l'allocation sectorielle.