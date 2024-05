Faut-il craindre une bulle sur la Tech ?

information fournie par Sycomore AM • 30/05/2024 à 09:59

sycomore

Des performances solides, des valorisations supérieures aux moyennes historiques, Nvidia - tels sont les principaux sujets qui préoccupent les investisseurs qui s'interrogent également sur le potentiel de hausse du secteur technologique. Notre réponse est simple : nous pensons que la Tech recèle encore beaucoup de potentiel de création de valeur et nous considérons les phases de repli comme des opportunités d'achat.

Notre réponse est simple : nous pensons que la Tech recèle encore beaucoup de potentiel de création de valeur et nous considérons les phases de repli comme des opportunités d'achat. Pourquoi ? Nous sortons de l'une des pires périodes de 18 mois pour les fondamentaux du secteur depuis la grande crise financière de 2008. Les importantes révisions négatives des bénéfices désormais derrière nous, nous pouvons nous attendre à une forte reprise cyclique du secteur technologique, sans parler de l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle.

Les révisions de bénéfice par action pour le secteur de la Tech depuis 2006

sycomore

Source : Bloomberg. Données au 24/05/2024.

Nous constatons actuellement une demande accrue au sein de certains segments de la Tech qui, selon nous, pourrait être le signe annonciateur du début d'un cycle de révision à la hausse des bénéfices du secteur. En particulier, nous observons de nouvelles dépenses concernant les plateformes de cloud publiques (Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform), qui avaient atteint leur niveau le plus bas au début de l'automne de l'année dernière, et qui se sont depuis fortement accélérées.

Pour consulter cet article en entier :