Faut-il craindre d'investir lorsque le marché boursier est au plus haut niveau historique ?

(AOF) - " Est-il judicieux d'investir lorsque le marché atteint un niveau record ? " Duncan Lamont, responsable de la recherche stratégique chez Schroders, a examiné les données et analysé 100 ans de rendements pour répondre à cette question à propos des marchés américains. Sa réponse est sans équivoque : non. " Le marché est en fait plus souvent à son plus haut niveau historique qu'on ne le pense. Sur les 1 187 mois écoulés depuis janvier 1926, le marché a atteint son plus haut niveau historique au cours de 363 d'entre eux, soit 31 % du temps. explique-t-il.

Duncan Lamont signale par ailleurs en moyenne, les rendements sur 12 mois après un record ont été meilleurs qu'à d'autres moments : 10,4 % par rapport à l'inflation, contre 8,8 % lorsque le marché n'était pas au plus haut. Les rendements sur un horizon de deux ou trois ans ont été similaires, que le marché ait atteint un sommet historique ou non.

" 100 dollars investis sur le marché boursier américain en janvier 1926 vaudraient 103 294 dollars à la fin de 2024 en termes corrigés de l'inflation, soit une croissance de 7,3 % par an " poursuit le responsable de la recherche stratégique chez Schroders. " En revanche, une stratégie consistant à sortir du marché et à investir dans des liquidités pendant le mois suivant chaque fois que le marché atteint un sommet historique (et à y revenir chaque fois qu'il n'en atteint pas un) ne vaudrait plus que 9 922 dollars ". C'est 90 % de moins et le rendement de ce portefeuille aurait été de 4,8 % en termes corrigés de l'inflation.

Duncan Lamont reconnait cependant que cette analyse couvre un horizon de près de 100 ans, soit plus longtemps que ce que prévoient la plupart des gens. " Toutefois, même sur des horizons plus courts, les investisseurs auraient été privés d'une grande partie de leur richesse potentielle s'ils avaient pris peur lorsque le marché était au plus haut ", retient comme conclusion le stratège.