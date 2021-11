Faut-il acheter l'action Snap ?

(Crédits photo : Adobe Stock - guteksk7 )

Café de la Bourse a passé Snapchat à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe Snap, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Snap pour préparer au mieux un éventuel investissement. Retrouvez notre analyse complète de l'action de l'application Snapchat.

Snapchat : Forces et faiblesses du groupe Snap

Matrice de Porter de l'action SNAP

Mission et ambitions du Groupe Snap

Snap se donne pour ambition de réinventer la façon de prendre des photos et des vidéos mais aussi de les partager. Le groupe offre la possibilité de communiquer plus facilement et de transmettre l'instant présent en s'amusant. Le groupe revendique de contribuer ainsi au progrès humain.

Snap dispose de trois produits dont l'application Snapchat est le produit principal. Snapchat est une application de réseau social très populaire auprès des adolescents et des jeunes adultes. Elle a été téléchargée et elle est utilisée par des millions de personnes chaque jour et sert d'outil de communication, de marketing et de photographie. La société Snap est aussi à l'origine de spectacles, des paires de lunette de réalité augmentée et de Bitmoji, un personnage de dessin animé vivant à votre effigie.

Avantages compétitifs de Snap

Une base d'utilisateur élevée et en croissance

Snap compte en moyenne 306 millions d'utilisateurs actifs par jour à l'automne 2021. L'application en comptait 190 millions au début de l'année 2019. La croissance la plus forte se situant hors Europe et Amérique du nord.

Une pénétration importante chez les jeunes sur les principaux marchés

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France et aux Pays Bas, le taux de pénétration du marché de Snapchat est excellent sur les jeunes populations. En effet, 90 % des 13-24 ans sont utilisateurs actifs de l'application, et 75 % des 13-34 ans. Le potentiel reste fort cependant sur la totalité des Smartphones existants, toute catégorie confondue. 24 % des smartphones américains, 14 % des smartphones européens et 5 % des smartphone dans le reste du monde ont l'application Snapchat installée.

Une stratégie d'innovation performante, fondée sur le local

Pour faire croître sa base utilisateur dans le monde entier, Snapchat s'appuie sur des partenaires locaux. L'application est disponible dans 35 langues et des créateurs locaux sont sollicités pour enrichir le patrimoine digital de l'application, notamment les lentilles, avec 2 millions de lentilles lancées par plus de 200 000 créateurs. Le groupe est par ailleurs très innovant avec de nombreuses fonctionnalités ajoutées à la plateforme régulièrement, ce qui lui assure une croissance pérenne.

Les innovations de Snap depuis 10 ans

Graphique des innovations du groupe Snap et de l'évolution du nombre d'utilisateurs actifs

Présentation des activités de SNAP

Quelles sont les fonctionnalités de l'application Snapchat ?

L'application Snapchat dispose de nombreuses fonctionnalités. Elle permet de se filmer et de se photographier à l'aide de filtres de réalité augmentée. Elle dispose également de fonctionnalités de communication avec un chat, des jeux ou encore des « minis ». Les « Friend Stories » permettent aux utilisateurs de créer et de partager des photos et des vidéos de leur journée avec leurs amis sur Snapchat dans l'ordre chronologique. La carte Snap est une carte virtuelle qui relie les utilisateurs à leurs amis et au monde qui l'entoure géographiquement. Enfin la fonctionnalité Spotlight présente les Snaps les plus divertissants créés par la communauté Snapchat.

Comment Snap gagne-t-elle de l'argent ?

La société Snap se rémunère grâce aux revenus publicitaires. Elle génère un revenu par utilisateur de 26 dollars aux États-Unis. Snap propose notamment un format très performant de réalité augmentée qui donne confiance aux utilisateurs dans le produit promu. En 2020, 64 % des revenus publicitaires sont générés aux États-Unis, 17 % en Europe, et 19 % dans le reste du monde.

Analyse fondamentale de Snapchat

Résultats du troisième trimestre 2021

« Snap a célébré son 10ème anniversaire ce trimestre, et nous sommes enthousiastes quant à l'opportunité et au potentiel à long terme de notre activité, alors que nous avons fait croître notre communauté à 306 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, et que nous avons augmenté nos revenus de 57 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,067 milliard de dollars pour le trimestre", a déclaré Evan Spiegel, PDG du groupe.

Chiffre d'affaires en hausse de 57 %

Les revenus ont augmenté de 57 % pour atteindre 1 067 millions de dollars au troisième trimestre 2021, par rapport à l'année précédente.

EBITDA positif, à 174 millions de dollars

L'EBITDA ajusté a augmenté de 209 % pour atteindre 174 millions de dollars au troisième trimestre 2021

Une perte nette de (72) millions de dollars

La perte nette s'élève à (72) millions de dollars au troisième trimestre 2021, par rapport à l'année précédente. Elle s'améliore donc de 64%

Flux de trésorerie opérationnel à 72 millions de dollars

Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 72 millions de dollars au troisième trimestre 2021, contre (55) millions de dollars l'année précédente.

De bonnes perspectives pour le quatrième trimestre 2021

Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 1 165 et 1 205 millions de dollars et L'EBITDA ajusté devrait se situer entre 135 et 175 millions de dollars.

Analyse technique de Snap

Graphique d'évolution du cours de bourse de Snap

Graphique de l'évolution du cours de Snap

Analyse technique de l'action Snap

L'année 2021 fut riche en rebondissement pour Snap. De janvier à octobre, le cours de Snap est d'abord monté de 50 %, s'appuyant notamment sur une belle publication du deuxième trimestre. En revanche, la publication du troisième trimestre a sanctionné Snap et lui a fait perdre tous ses gains de l'année : l'action a chuté de 22 % le jour de la publication. La société a indiqué dans son rapport que les changements apportés par Apple en matière de protection de la vie privée et les problèmes de chaîne d'approvisionnement affectaient ses résultats. Sur le court terme, la tendance est plutôt négative avec une MACD en zone négative, même si en dessous de sa ligne de signal. En outre, le court de l'action Snap évolue sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. La prochaine zone de support se situe à 55 dollars.

Notre avis sur l'action Snap

Snap dispose de nombreux avantages compétitifs pour performer sur un marché de la publicité en ligne en quête de gamification et d'authenticité. C'est une très bonne valeur pour un investissement de type « growth ». L'action Snap a subi une correction récemment et se situe près d'une zone de support clé. Il pourrait donc être judicieux d'en profiter et de se positionner à l'achat.

