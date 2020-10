Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia révise à la hausse ses prévisions pour S2 Reuters • 23/10/2020 à 07:22









23 octobre (Reuters) - FAURECIA EPED.PA : * FORTE CROISSANCE DES VENTES EN CHINE AU T3: +15,4 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS * PRÉVOIT DES VENTES AU S2 D'AU MOINS 8 MILLIARDS D'EUROS * PRÉVOIT UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AU S2 D'AU MOINS 5,5 % * S'ATTEND À UN FORT REBOND DU MARCHÉ SUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES * CONFIRME ÊTRE EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE SON AMBITION DE CA, DE RENTABILITÉ ET DE GÉNÉRATION DE CASH À L'HORIZON 2022 * LA PARTICIPATION DE 46 % DÉTENUE PAR PSA DANS FAURECIA DEVRAIT ÊTRE DISTRIBUÉE À L'ENSEMBLE DES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS JUSTE APRÈS LA FINALISATION DE LA FUSION PSA-FCA * PRÉVOIT UN CASH-FLOW NET AU S2 D'AU MOINS 700 MILLIONS D'EUROS * FUSION PSA-FCA: LA DISTRIBUTION DES ACTIONS FAURECIA POURRAIT INTERVENIR AU PLUS TARD AU T2 DE 2021 * VENTES AU T3 EN BAISSE DE 7.0% À 3,87 MDS D'EUROS À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS * FUSION PSA-FCA: CONTRIBUERA À RENFORCER SENSIBLEMENT LE FLOTTANT ET LA LIQUIDITÉ DU TITRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL 0.00% FAURECIA Euronext Paris 0.00% PEUGEOT Euronext Paris 0.00%