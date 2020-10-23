Faurecia révise à la hausse ses prévisions pour S2
Reuters•23/10/2020 à 07:22
23 octobre (Reuters) - FAURECIA EPED.PA :
* FORTE CROISSANCE DES VENTES EN CHINE AU T3: +15,4 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* PRÉVOIT DES VENTES AU S2 D'AU MOINS 8 MILLIARDS D'EUROS
* PRÉVOIT UNE MARGE OPÉRATIONNELLE AU S2 D'AU MOINS 5,5 %
* S'ATTEND À UN FORT REBOND DU MARCHÉ SUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES
* CONFIRME ÊTRE EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE SON AMBITION DE CA, DE RENTABILITÉ ET DE GÉNÉRATION DE CASH À L'HORIZON 2022
* LA PARTICIPATION DE 46 % DÉTENUE PAR PSA DANS FAURECIA DEVRAIT ÊTRE DISTRIBUÉE À L'ENSEMBLE DES ACTIONNAIRES DE STELLANTIS JUSTE APRÈS LA FINALISATION DE LA FUSION PSA-FCA
* PRÉVOIT UN CASH-FLOW NET AU S2 D'AU MOINS 700 MILLIONS D'EUROS
* FUSION PSA-FCA: LA DISTRIBUTION DES ACTIONS FAURECIA POURRAIT INTERVENIR AU PLUS TARD AU T2 DE 2021
* VENTES AU T3 EN BAISSE DE 7.0% À 3,87 MDS D'EUROS À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS
* FUSION PSA-FCA: CONTRIBUERA À RENFORCER SENSIBLEMENT LE FLOTTANT ET LA LIQUIDITÉ DU TITRE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Gdansk Newsroom)
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