Faurecia place avec succès 1 milliard d'euros d'obligations senior

28 juillet (Reuters) - FAURECIA SE EPED.PA : * PLACE AVEC SUCCÈS 700 MLNS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR 3.75%, DE MATURITÉ 2028 AINSI QUE 300 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR 2.625% DE MATURITÉ 2025 * A PLACÉ LES OBLIGATIONS 2028 À 3.75%, AINSI QUE LES OBLIGATIONS ADDITIONNELLES 2025 À 97.50% DU PAIR, SOIT UN TAUX DE RENDEMENT DE 3.18% * LA DATE D'ÉMISSION ET DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS EST PRÉVUE POUR LE 31 JUILLET 2020 Texte original: https://bit.ly/3hKKWCQ Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +1.52%