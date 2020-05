Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia annule son dividende au titre de 2019 Reuters • 15/05/2020 à 09:30









PARIS, 15 mai (Reuters) - Faurecia EPED.PA a décidé de ne pas distribuer de dividende au titre de 2019 en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, annonce vendredi l'équipementier automobile dans un communiqué. "En raison du manque de visibilité actuel, le conseil d'administration (réuni jeudi, NDLR) a décidé de privilégier la responsabilité sociétale et la liquidité du groupe par rapport à la distribution" du dividende, explique-t-il. L'assemblée générale annuelle du groupe se tiendra le 26 juin 2020. Fin avril, Faurecia, détenu à 46% par PSA PEUP.PA , a dit s'attendre à un deuxième trimestre particulièrement difficile à cause de l'arrêt de la production automobile à travers le monde liée à l'épidémie de coronavirus qui a déjà affecté son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +4.44% PEUGEOT Euronext Paris +2.01%