Faurecia ambitionne une marge opérationnelle supérieure à 8% des ventes en 2025
Reuters•22/02/2021 à 07:47
22 février (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :
* SURPERFORMANCE ANNUELLE MOYENNE DES VENTES SUPÉRIEURE À 500 PB SUR 2020-2025 POUR ATTEINDRE PRÈS DE 25 MDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025
* CASH-FLOW NET CUMULÉ SUPÉRIEUR 4 MILLIARDS D'EUROS SUR CINQ ANS (2021-2025)
* PERSPECTIVES: MOBILITÉ HYDROGÈNE AVEC 500 MILLIONS D'EUROS DE VENTES EN 2025 ET PLUS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS DE VENTES EN 2030
* AMBITION D'ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CO2 D'ICI À 2030
* AMBITION 2025: VENTES >= 24,5 MD€
* AMBITION 2025: MARGE OPÉRATIONNELLE > 8 % DES VENTES
* DÉCISION DE STELLANTIS DE DISTRIBUER SA PARTICIPATION DANS FAURECIA À SES ACTIONNAIRES AUGMENTERA NOTRE FLOTTANT, AMÉLIORERA NOTRE PROFIL SUR LES MARCHÉS FINANCIERS-DG
* AMBITION 2025: CASH-FLOW NET PRÈS DE 4,5 % DES VENTES
* CLARION ELECTRONICS: RENTABILITÉ EN 2025 SERA D'AU MOINS 7,5 %, PROCHE DE LA MOYENNE DU GROUPE
* STELLANTIS DISTRIBUERA EN NATURE À SES ACTIONNAIRES SES ACTIONS FAURECIA, REPRÉSENTANT ENVIRON 39 % DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE
* PROCESSUS D'ÉLECTRIFICATION CONTINUE DE S'ACCÉLÉRER ET FAURECIA ESTIME À 30 % LA PART DES VÉHICULES ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES (BATTERIE ET PILES À COMBUSTIBLE) EN 2030
* L'ACTIVITÉ INTERIORS SURPERFORMERA LE MARCHÉ DE +400 PB ENTRE 2020 ET 2025
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA
(Rédaction de Gdansk)
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