Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
5 730.67
-0.74%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
5 730.67
-0.74%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Faurecia ambitionne une marge opérationnelle supérieure à 8% des ventes en 2025
Reuters22/02/2021 à 07:47

22 février (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA :

* SURPERFORMANCE ANNUELLE MOYENNE DES VENTES SUPÉRIEURE À 500 PB SUR 2020-2025 POUR ATTEINDRE PRÈS DE 25 MDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025

* CASH-FLOW NET CUMULÉ SUPÉRIEUR 4 MILLIARDS D'EUROS SUR CINQ ANS (2021-2025)

* PERSPECTIVES: MOBILITÉ HYDROGÈNE AVEC 500 MILLIONS D'EUROS DE VENTES EN 2025 ET PLUS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS DE VENTES EN 2030

* AMBITION D'ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CO2 D'ICI À 2030

* AMBITION 2025: VENTES >= 24,5 MD€

* AMBITION 2025: MARGE OPÉRATIONNELLE > 8 % DES VENTES

* DÉCISION DE STELLANTIS DE DISTRIBUER SA PARTICIPATION DANS FAURECIA À SES ACTIONNAIRES AUGMENTERA NOTRE FLOTTANT, AMÉLIORERA NOTRE PROFIL SUR LES MARCHÉS FINANCIERS-DG

* AMBITION 2025: CASH-FLOW NET PRÈS DE 4,5 % DES VENTES

* CLARION ELECTRONICS: RENTABILITÉ EN 2025 SERA D'AU MOINS 7,5 %, PROCHE DE LA MOYENNE DU GROUPE

* STELLANTIS DISTRIBUERA EN NATURE À SES ACTIONNAIRES SES ACTIONS FAURECIA, REPRÉSENTANT ENVIRON 39 % DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE

* PROCESSUS D'ÉLECTRIFICATION CONTINUE DE S'ACCÉLÉRER ET FAURECIA ESTIME À 30 % LA PART DES VÉHICULES ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES (BATTERIE ET PILES À COMBUSTIBLE) EN 2030

* L'ACTIVITÉ INTERIORS SURPERFORMERA LE MARCHÉ DE +400 PB ENTRE 2020 ET 2025

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise
Dividendes

Valeurs associées

FAURECIA
Euronext Paris -2.51%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer