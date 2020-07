Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Faurecia acquiert la start-up Irystec Software Reuters • 01/07/2020 à 10:33









1er juillet (Reuters) - Faurecia SE EPED.PA : * FAURECIA ACQUIERT LA START-UP IRYSTEC SOFTWARE AFIN AMÉLIORER L'AFFICHAGE AU SEIN DU COCKPIT ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EPED.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris -1.15%