Fauci, conseiller sur le coronavirus de la Maison blanche, rencontrera l'équipe de Biden - CBS

par Doina Chiacu et Susan Heavey WASHINGTON, 3 décembre (Reuters) - Anthony Fauci, l'un des principaux responsables de la lutte contre le coronavirus aux États-Unis, rencontrera jeudi l'équipe du président élu Joe Biden pour s'entretenir sur la manière dont la nouvelle administration combattra l'épidémie qui a déjà tué quelque 273.000 Américains. Membre du groupe de travail de la Maison blanche sur le coronavirus, le médecin a déclaré à CBS News qu'il avait parlé à plusieurs reprises avec Ron Klain, nouveau chef de cabinet et assistant de Joe Biden, sans avoir toutefois l'occasion d'entamer une discussion de fond sur le sujet. Anthony Fauci s'attend désormais à travailler avec l'équipe du nouveau président, qu'il rencontrera jeudi virtuellement, pour définir les priorités du gouvernement face à la pandémie. Il a en outre indiqué à CBS qu'il aurait souhaité que le transfert de pouvoir, retardé de plusieurs semaines par Donald Trump, ait commencé plus tôt. Également directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le médecin a souvent été en désaccord avec l'ancien président sur la gestion de la crise sanitaire par son administration. Joe Biden a pris le contrepied de son rival Donald Trump, qui a toujours minimisé l'épidémie, et rapidement mis en place un groupe d'experts chargé de mettre au point un plan, que le président élu démocrate compte lancer après son investiture le 20 janvier, pour freiner la propagation du virus. Le président élu s'est d'ailleurs entretenu lundi avec le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres auprès duquel il a évoqué la nécessité d'un "partenariat renforcé" pour combattre, entre autres domaines prioritaires, la pandémie de coronavirus. (Doina Chiacu ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

