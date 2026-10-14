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Fastenal en baisse après la publication de ses résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action du distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O a chuté de plus de 5% à 48,61 dollars après la publication des résultats du troisième trimestre de la société

** Christopher Dankert, analyste chez D.A. Davidson, indique que le chiffre d’affaires quotidien moyen de septembre, un indicateur de la demande suivi de près, a progressé de 14,4% en glissement annuel, un chiffre inférieur aux espoirs des investisseurs qui tablaient sur une hausse d’environ 17% à 18%

** Il ajoute que les investisseurs se concentrent sur ce résultat en deçà des attentes en matière de chiffre d’affaires, malgré des marges brutes et d’EBIT nettement supérieures aux prévisions

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 2,46 milliards de dollars, dépasse les estimations de 2,44 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le bénéfice progresse d’environ 21% par rapport au même trimestre de l’année précédente, à 35 cents par action

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 28,16% depuis le début de l'année

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JABIL
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