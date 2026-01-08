Fast Retailing (Uniqlo): Bénéfice +34% au T1, prévisions relevées

Magasin Uniqlo dans un complexe commercial à Pékin

Fast Retailing a fait état jeudi d'un bond de 33,9% de son ‍bénéfice d’exploitation au premier trimestre avec la dynamique au Japon et l’expansion des activités de la maison-mère d'Uniqlo en Europe ‌et en Amérique du Nord.

Le groupe a également relevé sa prévision de bénéfices annuels, anticipant une cinquième ​année consécutive de bénéfice record.

Le bénéfice pour la période ⁠allant de septembre à novembre a atteint 205,6 milliards de yens (1,12 milliard d'euros), contre 157,6 milliards ⁠de yens un ‍an plus tôt, dépassant les attentes des analystes, ⁠qui tablaient sur 177 milliards de yens, selon les données de LSEG.

Ces résultats montrent que Fast Retailing est parvenu ​à maintenir la croissance de ses bénéfices malgré les droits de douane américains qui ont perturbé le commerce mondial, ⁠tout en signalant une reprise de son activité ​en Chine continentale, son principal marché à l’étranger.

Le ​groupe a relevé ​son objectif de bénéfice annuel à 650 milliards de yens, ​contre 610 milliards auparavant.

Le ⁠bénéfice de l’activité au Japon a progressé de 20,6% sur un an, porté par une demande soutenue pour les sweat-shirts et les sous-vêtements thermiques.

Le segment international a enregistré une hausse ‌du bénéfice de 41,6%, grâce à la reprise des ventes en Chine continentale après plusieurs années de faiblesse et à une stratégie d’expansion soutenue en Amérique du Nord et en Europe.

(Rédigé par Anton Bridge, version française Elena Smirnova, édité ‌par Augustin Turpin)