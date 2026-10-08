Fast Retailing enregistre un cinquième bénéfice annuel record, en hausse de 32%

Des clients regardent les vêtements dans un magasin Uniqlo, de la chaîne Fast Retailing, à Tokyo

La société japonaise Fast Retailing, propriétaire japonais ‌de la marque de vêtements Uniqlo, a enregistré jeudi son cinquième bénéfice annuel record consécutif, porté par de solides ​résultats dans toutes les régions et malgré les effets de la faiblesse du yen sur son marché intérieur.

Le bénéfice d'exploitation a progressé d'environ 32% pour atteindre 743,13 milliards de yens (4,20 milliards d'euros) au cours des douze mois ​clos le 31 août, contre 564,3 milliards de yens sur l'exercice précédent, a précisé le groupe dans un communiqué.

Ce résultat dépasse les prévisions de l'entreprise, ​qui tablait sur 730 milliards de yens, ainsi que ⁠la moyenne des estimations de 16 analystes interrogés par LSEG, à 726,45 milliards de yens.

Fast Retailing prévoit ‌un bénéfice d'exploitation de 830 milliards de yens pour l'exercice se terminant en août 2027.

Le groupe a dépassé les attentes trimestrielles tout au long de l'année et a relevé à ​plusieurs reprises ses prévisions de bénéfices.

La ‌direction a toutefois averti que la faiblesse du yen compliquait les conditions au ⁠Japon, où la hausse des coûts d'importation devrait peser sur les résultats du quatrième trimestre et entraîner des augmentations de prix.

L'Amérique du Nord et l'Europe ont été des points forts pour les activités internationales du groupe ces derniers ⁠temps, compensant les résultats ‌plus faibles enregistrés en Chine continentale, où les consommateurs restent réticents à dépenser.

Parti d'un seul ⁠magasin à Hiroshima en 1984, le groupe compte désormais plus de 2.500 points de vente Uniqlo à travers ‌le monde, où il commercialise des polaires bon marché et des articles de base fabriqués principalement ⁠dans les pôles industriels asiatiques.

Le fondateur Tadashi Yanai, l'homme le plus riche du ⁠Japon, affirme depuis longtemps vouloir ‌faire de Fast Retailing le premier distributeur mondial de vêtements, plaçant ainsi l'entreprise en concurrence avec l'espagnol Inditex ​et le suédois H&M.

Fast Retailing est largement considéré comme un ‌baromètre de la confiance des consommateurs au Japon et en Chine, son principal marché étranger avec près de 900 magasins Uniqlo.

Au Japon, le ​groupe a atteint un plateau en termes d'ouvertures de magasins et, en Chine, il ferme les magasins jugés peu performants pour les remplacer par des points de vente plus grands et récents.

Alors que les ventes ⁠en ligne pèsent sur l'activité des magasins Uniqlo traditionnels, Fast Retailing mise de plus en plus sur de vastes magasins à plusieurs étages.

Ce format a contribué au développement de la marque en Amérique du Nord et en Europe. Fast Retailing prévoit également de doubler le nombre de ses magasins "flagship" au Japon, pour atteindre 20 au cours de la prochaine décennie, a déclaré Tadashi Yanai au quotidien Nikkei en août.

(Reportage Rocky Swift, version française Elena ​Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)