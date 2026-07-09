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Fast Retailing-Bond de 45,7% du bénéfice au T3, relève sa prévision
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 09:50

par Rocky Swift

Fast Retailing 9983.T a annoncé jeudi relever son objectif de résultat d'exploitation annuel, après avoir enregistré un bond de 45,7% de son bénéfice au troisième trimestre.

Le propriétaire japonais de la marque de vêtements Uniqlo a indiqué que son bénéfice d'exploitation s'élevait à 213,79 milliards de yens (1,15 milliard d'euros) pour le trimestre clos en mai, après avoir surmonté les répercussions de la guerre en Iran sur ses chaînes d'approvisionnement et sa logistique.

Ce chiffre est à comparer aux 146,74 milliards de yens enregistrés à la même période l'année précédente et dépasse largement le consensus compilé par LSEG qui tablait sur 177,73 milliards de yens.

Le groupe, vu comme un indicateur de référence des dépenses de consommation au Japon et en Chine continentale, a révisé à la hausse ses prévisions de bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice, les portant de 700 milliards de yens à 730 milliards de yens.

(Rédigé par Rocky Swift à Tokyo ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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