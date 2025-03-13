Farminveste déclare que la fin de la période d'offre pour l'emprunt obligataire 2025-2029 a été modifiée du 14 au 17 mars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
Farminveste SGPS SA MLFMV.EUL :
* A DECLARE MERCREDI, APPROUVER L'ADDENDUM AU PROSPECTUS DE SON OFFRE PUBLIQUE D'EMPRUNT OBLIGATAIRE 2025-2029 D'UN MAXIMUM DE 8 MILLIONS D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 40 MILLIONS D'EUROS
* L'EMPRUNT OBLIGATAIRE EST OFFERT PAR LE BIAIS D'UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION EN NUMÉRAIRE ET DE DEUX OFFRES GÉNÉRALES D'ÉCHANGE D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS DE CATÉGORIE B
* L'ADDENDUM ÉTABLIT LA PÉRIODE DE CLÔTURE DES OFFRES AU 17 MARS AU LIEU DU 14 MARS PRÉCÉDEMMENT
* LA DATE DE RÈGLEMENT ET DE SOUSCRIPTION SERA LE 20 MARS
* LE GROUPE A ANNONCÉ MARDI QUE SES UNITÉS ALLIANCE HEALTHCARE ET ALLOGA PORTUGAL ALLAIENT VENDRE 51% DE SA PARTICIPATION DANS ALLOGA LOGIFARMA À CENCORA POUR 46,8 MILLIONS D'EUROS, AVEC UNE PLUS-VALUE DE 37,3 MILLIONS D'EUROS
* L'ACCORD COMPREND UNE OPTION DE VENTE DES 49% RESTANTS POUR UNE PÉRIODE D'UN AN À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 2025
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU PREMIER SEMESTRE 2025
* L'OPÉRATION FAIT PARTIE D'UN PLAN VISANT À PERMETTRE LE REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA DETTE DE SON UNITÉ FARMINVESTE IPG ET À CRÉER LES CONDITIONS POUR PERMETTRE LA RENÉGOCIATION DE CETTE DETTE
Source text: https://tinyurl.com/3fcj5rd6, https://tinyurl.com/3u6b48cj
Autres informations sur l'entreprise: MLFMV.EUL
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