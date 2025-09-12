Faraday Future en hausse après la divulgation de son plan de scission des actifs cryptographiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Faraday Future Intelligent Electric FFAI.O augmentent de 3 % à 1,77 $ après la cloche
** FFAI déclare qu'il séparera ses actifs cryptographiques dans une société cotée existante, qui sera initialement contrôlée par FFAI
** Le plan vise à établir deux systèmes indépendants cotés en bourse - FFAI et une nouvelle société axée sur les actifs cryptographiques - qui fonctionneront indépendamment tout en formant des synergies stratégiques
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont chuté de 29 % depuis le début de l'année
