Faraday Future en hausse après la divulgation de son plan de scission des actifs cryptographiques

12 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Faraday Future Intelligent Electric FFAI.O augmentent de 3 % à 1,77 $ après la cloche

** FFAI déclare qu'il séparera ses actifs cryptographiques dans une société cotée existante, qui sera initialement contrôlée par FFAI

** Le plan vise à établir deux systèmes indépendants cotés en bourse - FFAI et une nouvelle société axée sur les actifs cryptographiques - qui fonctionneront indépendamment tout en formant des synergies stratégiques

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont chuté de 29 % depuis le début de l'année