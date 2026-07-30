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Fair Isaac s'effondre après la publication de perspectives moroses et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 2020
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 17:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Les actions de Fair Isaac Corp FICO.N chutent de 16,2% à 1 151,88 dollars, s'apprêtant à enregistrer leur plus forte baisse journalière depuis 2020

** Le géant de la notation de crédit a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026 , tablant désormais sur un chiffre d'affaires de 2,53 milliards de dollars et un BPA ajusté de 42,43 dollars. Cependant, selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,55 milliards de dollars et un BPA de 43,18 dollars

** Le chiffre d'affaires de FICO au troisième trimestre, à 674,2 millions de dollars, est resté en deçà des estimations de 678,9 millions de dollars

** Sur 23 courtiers, 16 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, six “conserver” et un “vendre”; le cours cible médian s'établit à 1 549,50 dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 31,9% depuis le début de l'année, sous-performant ainsi la hausse de 7,8% de l'indice S&P 500 .SPX

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