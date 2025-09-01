Faibles variations en vue en Europe, l'instabilité politique en France au centre des attentions

(AOF) - Pour la première séance du mois de septembre, les Bourses européennes sont attendues en faibles hausses ou baisses. Le CAC 40 devrait gagner 0,20%. Le 8 septembre prochain, le gouvernement français pourrait chuter suite au vote de confiance demandé par François Bayrou. Hier, lors d'une interview télévisé, le Premier ministre a de nouveau défendu son plan d'économies de 44 milliards d'euros et a insisté sur l'urgence de réduire la dette du pays. Aux Etats-Unis, une cour d'appel américaine a jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump étaient illégaux.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Air Liquide a pris connaissance de la décision des autorités russes de placer les actifs russes du Groupe Air Liquide sous administration externe. Cette décision entraîne de fait la prise de contrôle par l'État russe des actifs détenus par Air Liquide dans le pays, comme il l'a déjà fait pour d'autres entités préalablement détenues par des sociétés européennes. Air Liquide en prend acte et va étudier toutes les voies d'action qui lui sont ouvertes.

Capgemini

Capgemini annonce que les actionnaires de WNS ont approuvé l'acquisition de WNS par Capgemini lors des assemblées générales des actionnaires de WNS tenues à cette fin le 29 août dernier. Le 7 juillet dernier, Capgemini et WNS ont annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de WNS par Capgemini afin de créer un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l'IA agentique, pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars par action WNS. Le montant total de l'opération s'élève à 3,3 milliards de dollars, avant prise en compte de la dette financière nette de WNS.

Crédit Agricole

Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité en Suisse a finalisé l'acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d'acquisition de Banque Thaler, annoncé le 4 avril 2025, a reçu l'approbation des autorités de surveillance concernées. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement d'Indosuez Wealth Management en renforçant son positionnement sur le marché suisse où la banque est présente depuis 1876.

Guerbet

Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce des changements au sein de son comité exécutif. Éric Kummer rejoindra le groupe à compter du 14 octobre 2025, en qualité de senior vice-president des opérations techniques. Son arrivée fait suite au départ de Raoul Bernhardt. Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie, il a occupé des fonctions de direction au sein de Catalent Pharma Solutions, Novo Nordisk, 3M Group et Pfizer.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en août sera publié à 9h50 suivis de celui de l'Allemagne à 9h55 et de celui de la zone euro à 10h.

Les données sur le taux de chômage en juillet en zone euro seront publiés à 11h.

Les marchés américains sont fermés ce lundi en raison du Labor Day.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,31% à 1,1722 dollar.

Vendredi à Paris

Au terme de la dernière séance du mois d'août, les marchés européens ont reculé après la publication de l'indice PCE aux Etats-Unis, mesure privilégiée de la Fed pour l’inflation. En ligne avec les attentes, il a progressé de 2,6% en juillet, en rythme annuel après 2,6% en juin. Côté valeurs, Rémy Cointreau s'est replié même si le groupe est moins alarmiste par l'impact des taxes américaines sur ses profits. Le CAC 40 a perdu 0,76% à 7703 points, portant ses pertes à 0,9% sur ce mois. L'EuroStoxx50 a perdu aujourd'hui 0,77% à 5 355,14 points et 0,66% en août.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance du mois d'août en baisse. L'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, est ressorti conforme aux attentes en juillet. Il a progressé de 2,6% en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin. Coté valeurs, le groupe informatique Dell a déçu, chutant de près de 9% en raison de la rentabilité décevante de la division abritant les serveurs. Le Dow Jones s'est replié de 0,20% à 45544 points et le Nasdaq a perdu 1,15% à 21455 points. Le S&P 500 a fléchi de 0,64% à 6460 points au lendemain d'un record de clôture.