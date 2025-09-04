LR ne censurera "ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN", assure Wauquiez

Le patron des députés LR Laurent Wauquiez lors d'une conférence de presse, le 16 juillet 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les Républicains ne censureront "ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN" pour éviter "une instabilité catastrophique", a assuré jeudi le patron des députés LR Laurent Wauquiez qui a cependant précisé qu'un "grand nombre" de ses troupes ne votera pas la confiance lundi à François Bayrou.

"On ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurera pas un gouvernement RN", a affirmé le député de Haute-Loire sur BFMTV.

"Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays, tout simplement (...) parce que je pense que l'instabilité est catastrophique pour le pays".

Selon son entourage, le patron des députés LR a défini cette ligne "dès l'été 2024" après la dissolution, lorsqu'il s'était engagé à "ne censurer d'office aucun gouvernement, sauf s'il y a des ministres LFI".

"Mais évidemment, on ne s'interdit rien ensuite en fonction de la politique qui est menée", a ajouté cette source.

Comme Nicolas Sarkozy dans Le Figaro mardi, Laurent Wauquiez a estimé que le Rassemblement national "fait partie de l'arc républicain", tout en reprochant au parti d'extrême droite de ne pas vouloir "réguler l'assistanat".

"Un parti qui se présente à des élections, qui a des élus et qui n'est pas interdit et qui est légal, bien sûr qu'il est dans l'arc républicain", a affirmé celui qui a plaidé ce printemps pour une alliance des droites allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo (Reconquête).

Avant le vote de confiance de lundi à l'Assemblée, qui devrait acter la chute du gouvernement, il s'est déclaré "déçu" par François Bayrou, qui ne s'est pas engagé publiquement à revenir sur la suppression de deux jours fériés, alors qu'il "m'avait donné son accord" lors d'une réunion avec la direction de LR mardi à Matignon.

"J'espère qu'aujourd'hui ou demain ce sera clarifié de façon beaucoup plus nette", a ajouté le député de Haute-Loire, laissant entendre que tous les députés LR ne suivront pas dans ces conditions les mots d'ordre du parti pour soutenir le chef du gouvernement.

"A l'intérieur aujourd'hui des Républicains, si jamais la voix de la France qui travaille n'est pas entendue, il y a un grand nombre de députés qui ne voteront" pas la confiance, a-t-il assuré, précisant que lui-même la votera "sans enthousiasme, mais par esprit de responsabilité".