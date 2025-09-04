Faibles variations en vue en Europe, accalmie sur l'obligataire (actualisé)

Des données boursières sont affichées sur des tableaux numériques à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi à l'ouverture, alors que les investisseurs évaluent l'accalmie sur l'obligataire et les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) ce mois-ci.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,07% pour le CAC 40 parisien et de 0,01% pour le Dax à Francfort tandis que le FTSE à Londres pourrait grappiller 0,02%. Le Stoxx 600 devrait ouvrir inchangé.

Les marchés retrouvent leur calme après avoir commencé le mois de septembre dans une ambiance morose, marquée par une vente massive d'obligations à long terme dans le monde entier, y compris en France, où le Premier ministre François Bayrou risque fortement d'être renversé par un vote de confiance lundi prochain dans un contexte de coupes budgétaires, ce qui a fait grimper le différentiel entre le Bund allemand et l'OAT française à plus de 80 pb.

Au Japon, également soumis à des tensions sur son marché obligataire en raison des incertitudes politiques, une adjudication d'obligations d'État à 30 ans s'est déroulée sans incident jeudi, ce qui contribue à l'apaisement général.

Les espoirs sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine aident aussi à la confiance.

Les paris sur une baisse des taux en septembre ont été renforcés après la publication, mercredi, des données sur les offres d'emploi inférieures aux prévisions. Jeudi, les données de l'enquête ADP sur l'emploi privé et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage constitueront un nouveau test sur l'économie américaine avant le rapport clé sur l'emploi prévu vendredi.

Le Livre beige de la Fed a par ailleurs brossé mercredi un tableau mitigé de la santé économique des États-Unis, ce qui semble souligner les inquiétudes des responsables de la politique monétaire. Les analystes d'ING ont qualifié le rapport de "plutôt sombre" et soulignent qu'il est "truffé d'avertissements sur les prix liés aux droits de douane".

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, avec le Nasdaq et le S&P 500 dans le vert alors qu'Alphabet (+9,14%) a bénéficié d'une décision de justice favorable dans le cadre d'un litige anticoncurrentiel et que les investisseurs se sont montrés optimistes sur les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,06%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,51% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,03%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a pris 1,53%, aidé par la tech dans le sillage de Wall Street la veille.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,85% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 2,6%, pénalisés par la prise de bénéfices sur les valeurs technologiques.

La Bourse de Hong Kong perd pour sa part 0,99%.

TAUX

Le marché obligataire reste plutôt calme, avec le rendement des Treasuries à dix ans en légère hausse à 4,2148%, tout comme celui de son homologue à deux ans, qui évolue à 3,6166%.

En Allemagne, le rendement du Bund allemand à dix ans recule légèrement à 2,7363% et en France, celui de l'OAT de même écheance évolue à 3,5445%, également sur de faibles variations.

Les rendements des taux longs des deux premières économies de la zone euro sont également stables jeudi, tandis que celui de l'obligation britannique à 30 ans prend 2,2 points de base à 5,625%.

Une émission de dette française à long terme, prévue ce jeudi, devrait être suivie avec attention.

Au Japon, les rendements des taux longs se stabilisent après qu'une adjudication d'obligations à 30 ans a enregistré un ratio de couverture des offres de 3,31. Si la demande ai été la plus faible depuis juin, le taux d'adhésion a été suffisant pour mettre fin, pour l'instant, à la vague d'inquiétude qui s'était emparée du marché obligataire.

Le rendement des obligations japonaises à 30 ans perd près de 3 pb à 3,26% après avoir atteint un niveau record de 3,28% plus tôt cette semaine.

CHANGES

Le dollar grappille 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,01% à 1,1660 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent encore après avoir perdu 2% lors de la séance précédente, alors que l'Opep+ devrait envisager une nouvelle augmentation de la production lors d'une réunion dimanche, selon des sources.

Le Brent perd 0,75% à 67,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,78% à 63,47 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Ventes au détail juillet +2,4% +3,1%

- sur un an -0,2% +0,3%

USA 12h15 Emploi privé (enquête ADP) août 65.000 104.000

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 30 230.000 229.000

chômage août

USA 14h00 Indice ISM des services août 51,0 50,1

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)