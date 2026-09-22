FactSet recule après avoir annoncé l'acquisition de la fintech allemande BCC Group

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22 septembre - ** L'action du fournisseur de données financières FactSet Research Systems FDS.N recule de plus de 2 % à 278 dollars

** La société annonce l'acquisition du fournisseur allemand de technologies financières BCC Group International GmbH

** Elle prévoit d’intégrer la solution ONE Platform de BCC Group à sa suite de solutions en temps réel (Real-Time Solution Suite), offrant ainsi à ses clients une flexibilité de déploiement sans les contraintes des systèmes monolithiques

** Sur 20 courtiers, 4 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 10 "conserver", 5 "vendre" et 1 "vendre fortement"; le cours cible médian s’établit à 281,33 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 4 % depuis le début de l'année