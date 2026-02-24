FactSet progresse alors qu'Anthropic développe de nouveaux outils d'IA en collaboration avec l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions du fournisseur de données financières FactSet Research Systems FDS.N augmentent de 3,4 % à 196,65 $

** La startup d'intelligence artificielle Anthropic a dévoilé mardi 10 nouveaux moyens pour ses clients professionnels d'intégrer sa technologie dans des domaines clés de leur travail, quelques semaines après que son plug-in juridique ait provoqué une déroute sur le marché

** Anthropic a déclaré que ses nouveaux plug-ins ont été développés conjointement avec des partenaires, dont FactSet

FDS.N .

** Les valeurs des services d'information ont été durement touchées au cours des 12 derniers mois, les investisseurs craignant que l'IA ne bouleverse leurs modèles d'entreprise

** Les inquiétudes des investisseurs quant à la nature EXCLUSIVE de la base de données de FactSet ont également continué à peser sur le titre, selon les analystes

** FDS a déclaré que plus de 90 % de la valeur de son abonnement annuel repose sur des avantages exclusifs

** Trois des 20 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter", 12 à "conserver" et cinq à "vendre" ou moins; PT médian de 305 $ - données compilées par LSEG

** L'action FDS a chuté de 57,3 % au cours des 12 derniers mois